Noi abitanti di “Isole minori” nelle foto a cavallo fra due secoli 

Non è solo una questione geografica. Abitare in mezzo al mare è qualcosa che penalizza e privilegia. Antitesi che ha attratto, a partire dall’800 lo sguardo dei fotografi. E che trova nuove e per niente localistiche interpretazioni nella mostra allestita fino al 16 novembre alla Galleria Comunale di Cagliari. “Isole minori. Note sul fotografico dal 1990 a oggi”, a cura di Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola col coordinamento di Elisabetta Masala, propone le opere di quattro artisti che hanno osservato la Sardegna anche da lontano. E attraverso le parole degli scrittori, come fa Luca Spano nella sua bellissima installazione che segue le tracce di Lawrence, lasciate nelle pagine dell’arcinoto “Sea and Sardinia”.

Luoghi

Un susseguirsi di immagini legate da un colore ambrato di effetto pittorico: vegetali e onde, usci di case e cieli stellati, tendine al vento, finestre e campi. Interni e esterni, come quelli che verosimilmente passarono davanti agli occhi del viaggiatore scontento delle locande poco confortevoli. Parte invece da una antica mappa sbagliata, la sequenza di Francois Xavier Gbrè. Ovvero da una carta che raffigura la Sardegna quasi in orizzontale. Posizione riprodotta con notevole senso dello spazio da una serie di piccole foto incorniciate che alludono con perizia alle migrazioni e ai mutamenti.

È un altro amatissimo scrittore, Sergio Atzeni, a guidare l’obiettivo di Arianna Arcara, autrice che adopera una macchina fotografica d’altri tempi e sviluppa le pellicole in camera oscura. Con questa attrezzatura, racconta lei che è doppiamente isolana, con origini sarde e siciliane, mi metto in rapporto fisico con i miei soggetti. Pratica che ha dato ottimi risultati come si evince, ad esempio, dallo splendido ritratto di una madre giovane e della sua bambina riprese tra i canali di Terramaini.

L’attenzione, quasi scientifica, di Karla Hiraldo Voleau, è per la Generazione Zeta. Ovvero quella parte di mondo cui il Covid ha sottratto anni di crescita e forse di vita. Il riferimento letterario ai “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini si accompagna alle interviste che pongono ai ragazzi in posa domande semplici e terribili come Cosa vuoi fare da grande? A sottolineare l’intenzione analitica ,una quadrettatura che fraziona volti e corpi e ricorda i vetrini dei laboratori.

In dialogo con Nuoro

In parallelo con la rassegna cagliaritana, una mostra con lo stesso titolo al Man di Nuoro, documenta, attraverso i numerosi contributi di altri preclari professionisti, il cambiamento di fronte della fotografia a partire da una data precisa, il 1990. Un complesso di visioni, precisa Giangavino Pazzola, che riflette sulla dimensione culturale e sociale contemporanea. Nonché sulla percezione che gli isolani hanno di se stessi. Ancora subalterni, folkloristici, un pochino primitivi? In passato, è la risposta, ora sempre meno. A documentare il tempo, oltre ai luoghi e alle persone, un progetto che intende restituire, si legge nella presentazione, un vocabolario visivo dell’area mediterranea.

