«Noi, abbandonati tra fili elettrici volanti e infissi danneggiati» 

Costretti a lavorare in una struttura ormai datata e obsoleta, dove a farla da padrona sono le infiltrazioni, i fili elettrici volanti, gli infissi danneggiati, la sporcizia che si insinua nei box ormai inutilizzati, gli operatori del mercato civico de Is Bingias, a Pirri, chiedono all’amministrazione comunale di intervenire per risolvere al più presto tutte le criticità.

«La burocrazia è troppo lenta non possono passare mesi o anni per sistemare qualcosa che si usura», afferma Fabrizio Vacca, pescivendolo. «Da anni, inoltre, chiediamo la regolamentazione dei parcheggi per i nostri clienti. Davanti al mercato c’è una struttura abbandonata, vi lascio immaginare cosa c’è nel sottopiano, a pochi passi dal cibo che vendiamo noi».

Sul retro la porta d’accesso ai locali dell’antincendio è legata con fil di ferro: chiunque può entrarvi. Le porte sostituite un anno fa, invece, sono state abbandonate davanti all’ingresso e le nuove sono già rotte. Dietro i box vuoti regna la sporcizia. In alcuni punti del contro-soffitto mancano i pannelli e i cassoni degli avvolgibili non esistono più. «Manca l’organizzazione e la serietà quando si parla: fanno promesse che non vengono mantenute e hanno tutti un atteggiamento vergognoso e irresponsabile», attacca Tiziana Loi, gestrice di una macelleria, «Due anni fa ci hanno messo porte recuperate da un altro edificio. Non solo, ma nell’ultimo anno più di una volta si sono dimenticati di organizzare i turni dei guardiani. Il risultato? Alle 7.30 del mattino, il mercato ancora chiuso, quando di norma apre alle 6».

L’ultima ristrutturazione pare risalga a metà degli anni Duemila, ma in quel luogo, che rappresenta anche il cuore della comunità pirrese, i problemi sono diversi. «Non siamo supportarti, ma dimenticati. Noi paghiamo le tasse, ma i controlli fuori chi li fa? Bisogna contrastare anche l’abusivismo», aggiunge Costantino Caredda, fruttivendolo dal 1995. «Negli ultimi anni non è stato previsto nessun intervento di manutenzione straordinaria e ora il degrado ha raggiunto il suo picco», evidenzia Eugenio Spiga, presidente della commissione Commercio della municipalità, «chiediamo un intervento rapido per rendere dignitoso il mercato per chi ci lavora e per i clienti».

Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici, assicura che nei 400mila euro stanziati per la manutenzione dei mercati, c’è anche quello di Pirri: «Devo verificare tutte le criticità evidenziate, per questo ho sollecitato un incontro anche con gli operatori per capire quali sono le loro esigenze e valutare insieme le prospettive e il futuro del mercato».