«Noi, abbandonati ed esasperati» 

«Abbandonati ed esasperati». Così si definiscono i residenti e i commercianti di Sant’Avendrace dopo l’ennesimo stop ai cantieri per il rifacimento del viale e per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale. Quattro anni nella morsa dei lavori che non trovano una conclusione.

Strada nel caos

Una situazione vissuta in prima persona da Marco Fadda, titolare di “Finalmente Fiori”, che non nasconde la sua esasperazione: «È incredibile che non si stia facendo nulla. Io posso capire gli errori, i problemi con le ditte, poi mi aspetto che l’amministrazione comunale faccia qualcosa per sistemare i problemi. L’asfalto fa schifo, proprio davanti al mio negozio si può vedere una buca nella strada, e infatti un ragazzo in monopattino si è fatto male recentemente. Non ci sono le linee di mezzeria del parcheggio», aggiunge, «io ho un garage e puntualmente le macchine sostano davanti bloccando il passaggio perché il parcheggio non è delimitato. Sono stati eliminati i marciapiedi ma le macchine parcheggiano come vogliono, anche dentro i porticati, nelle fermate dei pullman, inoltre le zone carico e scarico non vengono rispettate. Io, da ragazzino nato e cresciuto in Sant’Avendrace provo tristezza. Nessuno vuole più investire in questo quartiere».

«Siamo infuriati»

Della stessa opinione Chicco Pirlo, titolare della Ferramenta Pirlo, che si è visto improvvisamente privare dei parcheggi davanti al negozio: «Siamo infuriati ed esausti», racconta, «i lavori vanno troppo a rilento, anziché aumentarli stanno riducendo i parcheggi, per noi preziosissimi, e ampliando inutilmente lo spazio per i pedoni. Nessuno del Comune viene a spiegarci qualcosa, i clienti si lamentano».

Situazione vissuta allo stesso modo dal panificio “Antico Forno”: «Ci hanno chiuso il marciapiede», spiegano, «e non sappiamo quando finiranno i lavori. Per noi è un disagio enorme perché i clienti rischiano di essere investiti, non trovano parcheggio e hanno anche difficoltà a venire a piedi. Una persona disabile non può entrare da noi, perché la nostra entrata è completamente distrutta e il cantiere davanti a noi è fermo da un mese. Sono tutti molto preoccupati. Con la pista ciclabile inoltre, ci sarà un’ulteriore riduzione della carreggiata in una strada ad alta densità di traffico che collega a viale Monastir e viale Elmas. Non sappiamo quando finirà tutto questo».

Disperazione condivisa da Marco Collu, titolare di "Tuttobere”, e Antonio Buffa della “Tipografia Cella”: «Questi cantieri sono una sconfitta per tutti», lamenta Collu. «Tutta la città è un cantiere aperto, io faccio da 40 anni le consegne a domicilio, e se prima impiegavo due ore per farle tutte, adesso ne impiego quattro».

«I lavori si fermano e riprendono senza logica e preavviso, si alza la polvere, si accumulano i rifiuti», aggiunge Buffa. «La nostra clientela è in seria difficoltà. Sant’Avendrace non aveva bisogno di questi lavori».

