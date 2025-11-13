VaiOnline
Arbus.
14 novembre 2025 alle 00:28

«Noi a Torino per il tennis? Non il giorno del Consiglio» 

«Non spetta a noi gestire l’agenda del sindaco, che è libero di prendere gli impegni istituzionali e privati che preferisce». I consiglieri di minoranza di Arbus, Michele Schirru e Gianni Lussu, smentiscono con una nota ufficiale le dichiarazioni con cui ieri il primo cittadino, Paolo Salis, ha riferito che non era il solo a trovarsi a Torino per un evento sportivo dicendo «ci sono anche i consiglieri di opposizione Lussu e Schirru». Al centro della questione il continuo rinvio del Consiglio comunale, l’ultimo fissato per martedì 11 e rinviato per oggi, alle 18, per «sopravvenuti impedimenti». Contestano Schirru e Lussu: «Può succedere che il sindaco si trovi ad affrontare situazioni impreviste, in tal caso è doveroso da subito proporre una data diversa o delegare il suo vice a presiedere la seduta, in quanto nessuno è insostituibile». Ribadiscono di non «aver nulla da nascondere. È vero, anche noi siamo stati a Torino per la partita del tennis, ma il giorno del Consiglio eravamo ad Arbus, disponibili a partecipare. Siamo partiti l’indomani. Non accettiamo di essere assimilati ai suoi comportamenti, trovandoci in una posizione completamente diversa. Abbiamo contestato – concludono – la comunicazione del rinvio del Consiglio nello stesso giorno». ( s. r. )

