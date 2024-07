«Noi a testa alta: siamo il Carbonia» 

Carbonia. «Voliamo bassi ma attenzione: siamo il Carbonia, i conti con noi bisogna sempre farli anche nelle difficoltà». Diego Mingioni, 33 anni, da La Caletta, da pochi giorni riconfermato in panchina dal club minerario (l’ufficiosità si trascinava stancamente da 50 giorni e a un certo punto qualche dubbio iniziava a serpeggiare), accetta una sfida delicatissima: ottenere una nuova salvezza per la società.

Possibilmente, auspicano i tifosi, non come quella della scorsa stagione, conquistata negli spareggi contro la Tharros e grazie a una gara d’andata superlativa finita 3-0. Ma che squadra avrà l’allenatore? Non una formazione da piani alti della classifica: «La dirigenza con me è stata chiara - analizza il tecnico - si parte, poi magari si vedrà, con un budget ben definito che non è paragonabile a quello di club che hanno già piazzato colpi importantissimi sul mercato». Questo significa che sarà una stagione di sofferenza e crescita? «Sarà una stagione in cui pericoli e soddisfazioni si alterneranno - analizza Mongioni - l’elemento fiducia resta ma sinora sono stati scelti giovani con intelligenza: chiunque verrà dovrà capire che per crescere dovrà anche sacrificarsi e poi ogni campionato insegna che ci saranno belle sorprese».

Intanto lo staff tecnico della prima squadra, confermato integralmente, inizia col gruppo in parte residuale di quello che ha conquistato la salvezza. Ma con eccellenti partenze che erano messe in preventivo perché chi ha salutato lo ha fatto per assecondare gli stimoli della crescita professionale: Andrea Porcheddu, eletto il migliore giocatore della passata stagione in Eccellenza, Gabriele Dore (l’uomo match nello spareggio contro la Tharros), i promettenti Lorenzo Basciu e Riccardo Lambroni. Chi resta? Al momento la dirigenza non offre molte indicazioni, ma assicura che è già stata allestita una rosa che risulta un mix fra alcuni senatori che hanno dato l’assenso al progetto e giovani di belle speranze che desiderano misurarsi con il campionato di Eccellenza.

Ma la sensazione è che ci sarà ancora da lavorare sino alla prima decade di agosto, periodo in cui inizierà la preparazione atletica, per allestire una formazione in grado di concorrere a posizioni relativamente serene di classifica. Pure fra mille difficoltà finanziaria, Carbonia è comunque una “piazza” che attira calciatori: «Il nome - conclude Diego Mingioni - rappresenta una forte attrattiva anche se magari in questo momento altri club hanno bilanci più importanti: non importa, è un incentivo ad accettare la sfida, a lavorare bene e ad andare in giro in ogni campo sempre a testa alta».

