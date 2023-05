«Noi a Cosenza per dare il massimo»  

Missione compiuta. Il Cagliari chiude la stagione regolare alla Domus con una vittoria. Pesantissima, la prima contro una diretta concorrente. «Era ora«, esclama Claudio Ranieri. Che come sempre, in sala stampa, da vittorioso sparge sorrisi e battute.

In settimana aveva preparato un Cagliari con Prelec e Mancosu alle spalle di Lapadula. Poi un virus ha messo ko l'attaccante sloveno e allora spazio a Pavoletti: «Sì, doveva giocare Prelec. Ma Pavoletti ha fatto benissimo, anzi, devo dire che mi ha sorpreso, perché non pensavo potesse fare tutti i 90 minuti così». Scherza, Ranieri, quando si parla del cambio tattico dopo lo svantaggio: «Avessimo fatto gol subito, sarebbe stato tutto perfetto». Spiega: «Sapevamo che il Palermo è bravo nel tenere palla e far girare a vuoto gli avversari. Dopo la loro rete, ho pensato di tornare al modulo che conosciamo meglio, riportando Deiola a centrocampo. Ma tutto serve». E il Cagliari l'ha ribaltata, battendo il Palermo e conquistando la prima vittoria casalinga contro una squadra che, come i rossoblù, cerca la Serie A. «Questa vittoria vuol dire che abbiamo acquisito la giusta mentalità per i playoff. Adesso dobbiamo continuare così senza bloccarci, perché poi è difficile ritrovare il giusto ritmo». Ecco perché Ranieri ha già in testa la gara di Cosenza: «Dobbiamo giocare e dare il massimo, poi vedremo». Il quarto posto è lì, a un solo punto: «Rispettiamo il Cosenza, sappiamo che si giocano la salvezza. Ma dobbiamo fare il nostro lavoro e chiuderlo, perché non dobbiamo avere il rimpianto “se avessimo vinto l'ultima partita...”».

Presente e futuro

Venerdì il Cosenza, per capire che playoff saranno. «Spero di giocarne almeno quattro, di partite. Chi vorrei incontrare? Avrei preferito non incontrare nessuno. Però, ripeto, meglio giocarne almeno quattro, perché in una partita secca può succedere di tutto. Invece, giocando andata e ritorno c'è la possibilità di rimediare. Per questo puntiamo a prenderci il quarto posto». Ranieri si coccola i suoi: «Qualche errore di troppo nei passaggi? Sì. È vero. I ragazzi oggi correvano a 78 giri, volevano fare tante cose e non siamo stati precisi come a Perugia. Però a loro dico sempre che per me conta avere la testa e l'atteggiamento giusti. E contro il Palermo l'avevano». E spiega anche i cambi: «Di Pardo e Obert per evitare il secondo giallo di Zappa e Dossena e tenere la superiorità numerica. Senza questa necessità forse avrei fatto altre sostituzioni, magari avrei fatto entrare Barreca e Luvumbo. Ma sono contento, perché è importante avere tanti ricambi. Sono tutti ragazzi eccellenti, si allenano con grande voglia. Poi io sono pagato per fare le scelte e ho la possibilità di cambiarne cinque». Chi non esce mai è Makoumbou: «Per me ormai è un giocatore imprescindibile, un punto di riferimento importante. Magari qualche volta non gioca a uno-due tocchi come chiedo, ma mi fa felice recuperando tutti quei palloni. Magari non è Kanté, ma con lui sono sempre tranquillo». E fondamentale è anche Lapadula: «Un goleador nato, con lui, Pavoletti e Mancosu abbiamo un trio d'attacco notevole che abbiamo aspettato a lungo».