Nodo Tarip, consiglieri arenati 

L’obiettivo era premiare chi produce meno rifiuti e rendere il sistema più equo. Ad un anno dalla sua introduzione, la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani, è ancora lontana dal suo pieno compimento. La commissione Bilancio è chiamata a rivedere regolamento e tariffe in vista della discussione in Consiglio, convocato per il 19, il 24 e il 27 giugno. Il confronto, però, si è aperto con uno stop netto e trasversale a una delle modifiche proposte: le agevolazioni per le utenze non domestiche in difficoltà economica.

Il dibattito

L’articolo 16 avrebbe previsto interventi di sostegno per categorie penalizzate da situazioni oggettive ma «così com’è – ha osservato Gianfranco Licheri – apre la strada a scelte arbitrarie e senza paletti chiari». Il timore è che la norma, troppo generica, possa esporre il Consiglio comunale a pressioni e decisioni discrezionali. Il più duro è stato l’intervento di Giuliano Uras, che da tempo denuncia uno scollamento profondo tra gli uffici e la parte politica. «Il potere di indirizzo del Consiglio ha senso solo se ci viene presentato un testo corretto, da istruire e portare in Aula. Invece oggi ci chiedono di approvare un’indicazione generica, senza contenuti concreti. Con questo “gioco” negli ultimi Dup è stato infilato tutto e il contrario di tutto, confondendo i ruoli e svilendo il lavoro del Consiglio». Poi la critica agli uffici Settore Programmazione su alcune decisioni prese durante il periodo del Covid. «È stato un errore – sostiene Uras – non adeguare per tre anni le tariffe. Oggi i cittadini hanno l’illusione di avere una tariffa ferma su cui stiamo incidendo con gli sconti perché noi, per poter riequilibrare, stiamo caricando sulle attività commerciali». Non solo. Uras ha portato alla luce anche il problema dell’occupazione del suolo pubblico. «Sarei favorevole ad ampliare il bacino dell’utenza includendo chi, in difformità delle concessioni, si prende 500 metri di strada pubblica che non paga. Perché se ho un locale con 20 posti e creo ogni giorno coperti per 250, creo un danno ai cittadini».

La proposta

Il presidente della commissione Davide Tatti ha proposto un approccio alternativo: calcolare la tariffa per le attività sulla base del numero di tavolini autorizzati, anziché esclusivamente sulla metratura dell’immobile. Umberto Marcoli ha esteso il discorso al settore delle locazioni turistiche: «Lo stesso problema si crea anche con le case vacanze – ha osservato – che registrano una produzione di rifiuti molto superiore rispetto a quella dichiarata in base alla superficie». Il collega di minoranza Francesco Federico ha poi evidenziato le incongruenze nella tabella delle nuove tariffe che penalizzano alcune categorie, in particolare gli studi professionali. A ricordare la realtà dei conti è stata Emy Piras, dell’ufficio Tributi. «La coperta è corta e il costo del servizio deve essere interamente coperto dai contribuenti. Abbiamo ampliato leggermente la platea dei paganti grazie alla lotta all’evasione, ma la riduzione delle tariffe sarà molto contenuta».

Alla seduta ha partecipato nella nuova veste di assessore al Bilancio, l’ex presidente della commissione, Gigi Mureddu che si è limitato a seguire gli interventi senza chiarire l’orientamento politico sul tema.

