Nodo Ryanair,  alta tensione in maggioranza 

L’addizionale comunale sui biglietti aerei rischia di diventare un grosso nodo all’interno del Campo largo. Se la Giunta accelera per abbattere la tassa per i mesi invernali, una parte consistente della maggioranza frena. È quanto emerso da un vertice convocato ieri in Consiglio e al quale hanno preso parte, oltre ai capigruppo, anche l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Che conferma: «Stiamo facendo valutazioni su eventuali strategie per rafforzare l'offerta di voli in Sardegna». L’esecutivo sta lavorando per venire incontro a Ryanair prevedendo un capitolo ad hoc nella finanziaria che oggi verrà approvata in Giunta, con uno stanziamento di circa cinque milioni per il 2026. Ma è possibile che il caso approdi in Aula senza un accordo. «La Giunta ha fatto una proposta su cui non siamo tutti all'unisono, noi compresi», ha detto Valter Piscedda (Pd), «è un tema importante per lo sviluppo turistico della Sardegna, e ne terremo conto. Porteremo la questione all'interno della discussione della manovra».

RIPRODUZIONE RISERVATA