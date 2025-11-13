VaiOnline
Tassa sui biglietti
14 novembre 2025 alle 00:31

Nodo Ryanair,  alta tensione in maggioranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’addizionale comunale sui biglietti aerei rischia di diventare un grosso nodo all’interno del Campo largo. Se la Giunta accelera per abbattere la tassa per i mesi invernali, una parte consistente della maggioranza frena. È quanto emerso da un vertice convocato ieri in Consiglio e al quale hanno preso parte, oltre ai capigruppo, anche l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Che conferma: «Stiamo facendo valutazioni su eventuali strategie per rafforzare l'offerta di voli in Sardegna». L’esecutivo sta lavorando per venire incontro a Ryanair prevedendo un capitolo ad hoc nella finanziaria che oggi verrà approvata in Giunta, con uno stanziamento di circa cinque milioni per il 2026. Ma è possibile che il caso approdi in Aula senza un accordo. «La Giunta ha fatto una proposta su cui non siamo tutti all'unisono, noi compresi», ha detto Valter Piscedda (Pd), «è un tema importante per lo sviluppo turistico della Sardegna, e ne terremo conto. Porteremo la questione all'interno della discussione della manovra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci
Montecitorio

Consenso affettivo, dopo le liti lo stop

Rinviato il decreto Valditara, bufera sulla deputata sarda Cherchi (M5S) 