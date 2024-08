Nodo concessioni, balneari in rivolta  

Hanno aspettato l’ultima finestra rimasta aperta per consentire all’esecutivo di varare un provvedimento «chiarificatore» e che tutelasse i balneari dall’avvicinarsi della scadenza per l’avvio delle messa in gara delle concessioni demaniali marittime attualmente operanti: l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Ma il governo ha lasciato chiudere lo spiraglio senza alcun intervento, provocando l’ira di quella parte degli operatori che già aveva preannunciato la mini-serrata dimostrativa con il cosiddetto sciopero degli ombrelloni. Domani gli stabilimenti apriranno con due ore di ritardo, alle 9,30 del mattino.

La protesta

«Non c’è ancora alcun provvedimento legislativo che dia certezza agli operatori pubblici e privati» affermano Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari (Fipe/Confcommercio) e Maurizio Rustignoli alla guida della Fiba/Confesercenti che si dicono quindi «costretti a confermare la mobilitazione della categoria». Allo stesso tempo non vogliono sottovalutare quel segnale arrivato da «fonti di governo» che hanno preannunciato un intervento in una delle prossime riunioni Cdm. Restano quindi in stand by le analoghe e successive manifestazioni di protesta, previste per il 19 e il 29 agosto.

Lo scenario

Dopo la risposta dell’Italia a gennaio sull’ultimatum Ue per l’applicazione della direttiva Bolkestein, la Commissione europea «è in stretto contatto con le autorità italiane per discutere possibili soluzioni» sulle concessioni, riferisce intanto un portavoce dell’esecutivo Ue, ricordando d’altra parte che - nel quadro della procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia. Insomma, se il governo non prenderà una decisione a breve, la fine del percorso sarà in tribunale. E infatti anche il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, conferma l’interlocuzione in corso: «C’è un confronto sul parere motivato della Commissione europea che va avanti, con le sue complessità».

