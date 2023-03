Nodo candidature per tre liste 

Saranno sicuramente tre gli schieramenti che si contenderanno la guida del Comune di Macomer per i prossimi cinque anni, nelle elezioni del 28 e 29 maggio prossimo.

Ex sindaco già all’opera

Il tempo stringe e per ora solo una lista civica, quella capeggiata da Riccardo Uda, è pronta al grande appuntamento. «La nostra lista, civica in tutti i sensi, rappresenta tutta la cittadina- dice Riccardo Uda- vogliamo dare alla comunità certezze e coesione anche in questa fase». Altre due liste sono ancora un cantiere aperto e ovunque si cercano candidati.

Ledda dopo Succu

Una di queste è lo schieramento che rappresenterà la maggioranza che ha governato il Comune negli ultimi dieci anni (Democrazia e Partecipazione), nel quale la candidata sindaca, salvo sconvolgimenti all'ultimo momento, dovrebbe essere Rossana Ledda, imprenditrice che opera a Tossilo, che è stata in questi ultimi dieci anni la vice di Antonio Succu, il quale non potrà ricandidarsi come sindaco, ma farà parte dello schieramento. Rossana Ledda non conferma e non smentisce, ma è considerata l'erede naturale di Antonio Succu alla guida del Comune, anche se questo sta comportando una accesa discussione in seno alla maggioranza uscente che rasenta la frattura interna. Se una parte consistente della maggioranza sembra schierata con Rossana Ledda, dall'altra c'è che ancora, a gran voce, chiede la mobilitazione dal basso, quindi le primarie. Gianfranco Congiu, attuale assessore alla Cultura, elemento di spicco da dieci anni della maggioranza, sostiene sospinto questa tesi. «Sono un fautore delle mobilitazioni popolari, come le primarie, quale insostituibile esercizio democratico collettivo per concentrarsi sulle cose che davvero servono alla cittadina e far emergere le persone che li sappiano difendere e rappresentare».