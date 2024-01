Nocera può tornare a casa: liberato il suo appartamento occupato dopo il ricovero 

Le forze dell’ordine, su decisione della Prefettura, insieme al personale dei Servizi sociali del Comune, sono arrivate al numero 11 di piazza Medaglia Miracolosa ieri mattina per effettuare lo sgombero dell’appartamento popolare di proprietà del Comune occupato abusivamente dallo scorso agosto. All’interno, gli agenti della Polizia che hanno sottoposto l’immobile a sequestro preventivo, hanno trovato una giovanissima coppia con figli (appena 4 mesi) senza una casa dove vivere, che la scorsa estate, per la disperazione aveva deciso di occupare abusivamente l’appartamento (sfondando la porta e cambiando poi il tamburo della serratura) dopo che il legittimo assegnatario lo aveva lasciato per andare a curarsi in ospedale.

Situazione difficile

In realtà, sembra che la coppia fosse convinta che il legittimo proprietario fosse deceduto. E questo sarebbe il motivo che avrebbe spinto all’occupazione abusiva. «Durante le operazioni di sgombero, la coppia non ha opposto nessuna resistenza», tiene a sottolineare l’assessora alle politiche per la casa Gabriella Deidda. Dagli uffici del suo assessorato, infatti, appresa la denuncia di occupazione, era immediatamente partita la segnalazione alle autorità. «La vicenda ha avuto una eco sui media», del fatto si era occupato L’Unione Sarda lo scorso 5 gennaio, «che ha permesso alle persone che occupavano l’appartamento di venire a conoscenza del fatto che il legittimo proprietario fosse in realtà vivo. Eppure, nonostante questo, la coppia ha continuato a occupare la casa», dice ancora l’assessora Deidda.

Lieto fine

Protagonista di questa vicenda a lieto fine, della quale ieri si è occupata anche la trasmissione televisiva Fuori dal Coro su Rete4, è Roberto Nocera, un pensionato di 80 anni, che 14 anni fa aveva ricevuto dal Comune l’appartamento per il quale versava regolarmente un canone di 7 euro ogni mese. Costretto a lasciare la propria casa il 31 luglio scorso per andare in ospedale a curare una “perforazione gastrica”, era uscito dopo un intervento chirurgico e una lunga degenza il 3 ottobre; in quel momento aveva fatto l’amara scoperta. Adesso, il tempo necessario per il dissequestro, il signor Roberto, che in questi mesi ha trovato ospitalità a Flumini, potrà tornare a casa. «Finalmente», dice, «sono molto contento. Questi mesi sono stati molto difficili per me, adesso spero di ritrovare il mio letto, la mia televisione, i miei abiti. Le mia serenità, insomma». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA