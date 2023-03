Nocera indigesta per il 360gg 

Non basta una grande partita al 360 GG Monastir per trovare punti a Nocera Inferiore. Alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Diego Podda è stata battuta 2-0 dal Real San Giuseppe. Decide la doppietta di Patias nella ripresa, ma il protagonista del match è stato il portiere dei campani Jurij Bellobuono che ha negato in tutti i modi il gol ai bianconeri in una gara a lungo bloccata sullo 0-0.

La partita

La prima occasione è proprio del 360 GG Monastir, che libera al 5’ Araça sulla destra, ma Bellobuono salva. Dall’altra parte sfiora il vantaggio Salas con la difesa bianconera che mura a portiere battuto. Timm para su Patias, mentre Bellobuono è chiamato al miracolo su Quintaiors. Il piede di Timm nega il vantaggio a Ercolessi, mentre Imparato e Patias non trovano lo specchio. Nonostante i tentativi, le squadre non riescono a sbloccare il risultato nel primo tempo e tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa ci prova Murroni al 6’ calciando alto. Al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo passa in vantaggio il Real San Giuseppe con Patias, che deve solo appoggiare in rete sulla linea di porta dopo una deviazione del palo. Lo stesso Patias cerca il raddoppio su punizione trovando la buona opposizione di Timm. Il 360 GG Monastir spinge per cercare il pari e ha una doppia chance con Moura: sulla prima il centrale portoghese trova solo l’esterno della rete, sulla seconda deve fare i conti ancora con Bellobuono. Diego Podda schiera anche Inaki come portiere di movimento per provare a strappare almeno il pari. L’1-1 però non arriva, mentre chiude i conti al 18’ Patias con un colpo di testa che beffa Timm. Il 360 GG Monastir torna così in Sardegna senza punti dopo aver disputato una partita alla pari contro una delle squadre in lotta per i playoff.

