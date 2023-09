Nobento nella bufera, la Cgil: «Vogliamo chiarezza» 

«Chiediamo chiarezza, vogliamo sapere perché un’azienda apparentemente sana chiede la cassa integrazione straordinaria per due anni». Massimiliano Muretti, segretario generale della Cgil Sassari ieri guidava il sit-in davanti ai cancelli della Nobento per tenere accesi i riflettori su una situazione che i sindacati ritengono possa degenerare in «una potenziale bomba sociale». L’impresa leader nella realizzazione degli infissi ha chiesto al Ministero del Lavoro la cassa integrazione per 282 lavoratori, evidenziando, nel suo rapporto, la crisi del mercato, il blocco degli sconti in fattura e delle opzioni di cessione del credito, l’aumento del caro vita e i ritardi nella revisione tecnologica dei macchinari.

Contemporaneamente, però, il manager Andrea Alessandrini ha annunciato un piano di rilancio: circa 20 milioni di euro, per l’ammodernamento delle attrezzature. «Nei prossimi giorni si procederà allo smantellamento delle vecchie linee produttive per fare spazio alle nuove macchine altamente performanti. Ciò inevitabilmente creerà un rallentamento dell’attività produttiva», spiegano dall’azienda di San Marco. Parole che non convincono le organizzazioni di categoria. «Non capiamo come mai la cassa integrazione è stata richiesta fino a settembre 2025 quando tutte queste operazioni si dovrebbero concludere entro gennaio 2025».

