Nobel per l’economia ad Aghion, Howitt e Mokyr  

Un Nobel per l'economia centrato sulla crescita: anzi su come innovazione e società aperta al cambiamento, persino alla distruzione creativa, sono i fattori alla base di una crescita durevole. Il premio più ambito dagli accademici e studiosi di economia, assegnato dall'Accademia reale svedese per le scienze economiche, è andato per metà al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt congiuntamente, e per l'altra metà all’israelo-americano Joel Mokyr.

Quest'ultimo, che insegna storia economica alla Northwestern University di Chicago ed è membro dell'Accademia dei Lincei oltre ad avere ricevuto in Italia il premio Balzan, con i suoi studi ha spiegato come la crescita economica sia accelerata solo dopo l’Illuminismo dopo secoli in cui innovazioni anche importanti non erano riuscite a produrre una crescita davvero durevole. Una attività di ricerca che ha mostrato al mondo che non basta l'innovazione in sé e per sé: serve una scienza e tecnologia che facciano capire 'perché le innovazioni funzionino, serve competenza meccanica diffusa, e una società aperta in grado di assorbire cambiamenti anche dirompenti. Un tema vicino a quello dei lavori di Aghion, professore al Collège de France, all'Insead e alla London School of Economics, e di Howitt, della Brown University, che congiuntamente hanno ricevuto l'altra metà del premio di circa un milione di euro. A loro il premio inizialmente istituito dalla Riksbank, la banca centrale svedese, riconosce lo sviluppo della teoria della crescita durevole attraverso la distruzione creativa.

