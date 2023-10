Nobel per la Pace a Mohammadi 

Oslo. Donna, vita, libertà. Lo slogan delle iraniane in rivolta è risuonato nella sala del Comitato norvegese a Oslo, pronunciato in farsi e in inglese dalla presidente Berit Reiss-Andersen appena prima di annunciare l’assegnazione del Nobel per la Pace a Narges Mohammadi, l’attivista iraniana imprigionata per le sue battaglie per i diritti umani, contro la pena di morte e contro l’obbligo del velo. Quell’obbligo che in Iran ha portato un anno fa alla morte di Mahsa Amini e nei giorni scorsi al coma della giovanissima Armita Garawand. Il Comitato ha riconosciuto e premiato «la coraggiosa lotta di Narges Mohammadi» che «ha comportato enormi costi personali: il regime iraniano l’ha arrestata 13 volte, condannata cinque volte a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate». L’attivista e giornalista di 51 anni è tuttora detenuta nel famigerato carcere di Evin, a Teheran, dove gli ayatollah rinchiudono gli oppositori politici, ma da dove Mohammadi riesce ancora a far sentire la sua voce e a portare avanti la protesta.

Le motivazioni

Il Comitato norvegese, così come l’Onu e molti altri attori internazionali, hanno quindi rilanciato l’appello all’Iran a rilasciarla subito. L’intenzione dell’istituzione norvegese era proprio quella di mandare un messaggio agli ayatollah: non si può incarcerare né reprimere il desiderio di libertà. Il Nobel a Mohammadi vuole essere anche «una ricompensa alle centinaia di migliaia di persone che, quest’anno, hanno manifestato contro le politiche di discriminazione e oppressione delle donne del regime teocratico», ha sottolineato Reiss-Andersen. La sua famiglia, che vive in Francia, esulta: «È un momento storico per la lotta per la libertà in Iran». Il figlio Ali, 17 anni, che non vede sua madre da 9, si è detto «molto fiero di lei, molto felice», e ha ribadito che il premio è «una ricompensa per il popolo iraniano». Prima di lei, nel 2003, un’altra iraniana e attivista aveva ricevuto lo stesso riconoscimento, Shirin Ebadi.

RIPRODUZIONE RISERVATA