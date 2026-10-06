Nobel per la fisica ad Halzen, il cacciatore polare di neutrini 

Dai ghiacci dell’Antartide ha aperto una nuova finestra sull’universo che permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. È questo il merito di Francis Halzen, unico vincitore del Nobel per la Fisica 2026. È stata sua l’idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come IceCube, dal quale studiare l’universo, la sua origine, i suoi misteri. E con la sua ricerca è diventato possibile catturare i nuovi messaggeri cosmici, i neutrini, le particelle inafferrabili che dalla Via Lattea e da galassie molto più antiche e lontane arrivano fino a noi, attraversano la materia e i nostri corpi senza che ce ne accorgiamo.

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Nato in Belgio 82 anni fa, Halzen lavora negli Stati Uniti, all’University of Wisconsin-Madison, ed è stato premiato «per il contributo decisivo all’osservatorio di neutrini IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica», si legge nella motivazione dell’Accademia svedese delle scienze. Essere riuscito a costruire un osservatorio come IceCube è stata un’autentica avventura, ha detto lo scienziato, e continua a esserlo a ogni nuovo risultato: «Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso», ha detto rispondendo alla telefonata che gli annunciava il premio. D’altra parte «le mie scoperte sono state una questione di pura fortuna». Come Georg Nagel, insignito del Nobel per la Medicina, anche Halzen ha ricevuto la notizia in Italia, dove il 4 ottobre ha partecipato a BergamoScienza e dove oggi è atteso a Torino, alla riunione del Comitato di valutazione internazionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Sviluppi imprevedibili

Era il 1988 quando il fisico iniziò a pensare a un laboratorio nel ghiaccio. Realizzarlo è stato possibile grazie al finanziamento della National Science Foundation degli Usa e all’Università del Wisconsin-Madison «che - ha detto - ha saputo sostenere un’idea non convenzionale». Grazie ad Halzen e a IceCube è nata una nuova astronomia: insieme a luce, raggi X, raggi gamma e onde gravitazionali, i neutrini sono entrati a far parte dei messaggeri che aiutano a scoprire i misteri dell’universo. Impossibile dire oggi quali strade potrà aprire la ricerca: «Non è possibile prevederne gli sviluppi. La mia unica speranza è di poter continuare a raccoglier dati». Unanime l’entusiasmo della comunità scientifica. La candidatura di Halzen è stata sostenuta anche dall’Italia, ha detto il presidente dell’Infn Antonio Zoccoli. «Ha aperto una nuova finestra sull’universo, che ci permetterà di capire le immani catastrofi che avvengono nelle galassie bambine, durante la fase più turbolenta della loro evoluzione», ha osservato Guido Tonelli, fisico del Cern e professore emerito all’Università di Pisa. «Uno scienziato riconosciuto internazionalmente come l’anima del primo rivelatore per neutrini provenienti dallo spazio in Antartide», lo definisce il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Roberto Ragazzoni. Entusiasta anche il direttore del dipartimento di Scienze fisiche e tecnologie della materia del Consiglio nazionale delle ricerche, Stefano Fabris: il Nobel «riconosce una delle trasformazioni più affascinanti dell’astrofisica contemporanea: avere reso il neutrino di altissima energia un nuovo strumento per osservare l’Universo».

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