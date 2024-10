Nobel a Ambros e Ruvkun per la loro scoperta delle molecole micro Rna 

Per decenni i biologi si sono domandati perché le cellule siano tanto diverse, come quelle di cervello, muscoli o fegato, pur avendo lo stesso Dna: la risposta è arrivata all’inizio degli anni ’90 e, dopo una prima accoglienza decisamente fredda e scettica da parte della comunità scientifica, si è aggiudicata il Nobel per Medicina 2024. Sono stati gli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun a trovare la risposta nelle piccole molecole chiamate micro Rna, che hanno il compito di selezionare le istruzioni importanti per ciascun tipo di cellula.

Americani

Un premio statunitense al 100%: entrambi i ricercatori hanno studiato e lavorato nell'area di Boston, dove sono ancora molto attivi. Ambros, 71 anni, insegna Scienze naturali alla University of Massachusetts Medical School; Ruvkun 72 anni, insegna genetica all'Università di Harvard. Grazie alle loro ricerche oggi sono noti nell’uomo più di mille geni legati ai micro Rna e si è capito che queste minuscole molecole sono fondamentali perché lo sviluppo di un individuo avvenga in modo corretto. In caso contrario, le cellule non funzionano più correttamente e si manifestano malattie molto serie, come tumori o diabete. I due Nobel hanno scoperto questo meccanismo complesso grazie alla ricerca di base, condotta sulla spinta della curiosità di capire che cosa spingesse le cellule a seguire strade diverse nello sviluppo. Lo hanno fatto lavorando sul verme Caenorhabditis elegans, semplicissimo e nello tempo il più studiato da decenni nei laboratori di genetica nei laboratori di tutto il mondo.

Ricerca di base

Per questo il Nobel per la Medicina 2024 è stato accolto da molti come un riconoscimento alla ricerca di base. «La complessità del meccanismo alla base dei micro Rna era così elevata che non poteva che essere studiata in un modello semplificato come quello offerto da C. elegans», ha osservato Alberto Bardelli, direttore scientifico all'Istituto Airc di Oncologia Molecolare di Milano (Ifom). Sulla stessa linea è Marino Zerial, direttore dello Human Technopole: «Ancora una volta viene premiata la ricerca fondamentale, a dimostrazione che i meccanismi studiati in un sistema di base come il verme C. elegans possono poi mostrare una regolazione molto più estesa in tutti i sistemi biologici, tra cui l'uomo». Che la regolazione genetica non avvenisse solo nel Dna lo si sospettava dagli anni ’60 e solo negli ultimi decenni sono stati fatti i primi passi importanti verso la comprensione di questo meccanismo davvero complesso.

Tor Vergata

Per il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata e da oltre dieci anni impegnato nello studio dei micro Rna, il Nobel per la Medicina 2024 segue le tracce di quello che nel 2023 aveva premiato la tecnologia dei vaccini a mRna e conferma ancora una volta l'importanza della grande famiglia delle molecole di Rna presenti nelle cellule, che si stanno rivelando sempre più come lo strumento chiave per aprire le porte alla medicina di precisione contro ogni genere di malattia, da quelle infettive a quelle autoimmuni fino ai tumori. I micro Rna, rileva, «hanno avuto un ruolo cruciale nel passaggio dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari, perché sono come dei direttori d'orchestra che dirigono l’espressione del Dna determinando la differenziazione delle cellule in tessuti e organi».

RIPRODUZIONE RISERVATA