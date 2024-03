No Tyrrhenian link, sit-in in Prefettura 

Sono arrivati sino alla Prefettura di Cagliari per ribadire il loro «no alla speculazione energetica a Selargius e in tutta l’Isola», con tanto di striscioni e magliette gialle diventate il simbolo della battaglia contro il Tyrrhenian link. Un sit-in pacifico per poi essere ricevuti dalla vice vicaria del Prefetto Maria Antonietta Gregorio. «Ci ha rassicurato, ma la nostra mobilitazione non finisce qui: a breve faremo una manifestazione nel centro di Selargius», annuncia la portavoce del comitato selargino in difesa del territorio Rita Corda.

La protesta

Ieri l’incontro in piazza Palazzo. Prima una breve manifestazione, poi una riunione di oltre mezz’ora fra i vertici della Prefettura e una delegazione. «Abbiamo rappresentato la preoccupazione del territorio e di chi lavora in campagna, perché Terna - non curante del ricorso al Presidente della Repubblica che individua possibili elementi di illegittimità nell’autorizzazione ministeriale - sta continuando a fare quello che vuole nel nostro agro», ribadisce Rita Corda. E dopo diverse proteste dentro e fuori dal Comune «ci siamo rivolti alla Prefettura, che in qualità di rappresentante del Governo nei territori ci ha assicurato che si farà carico delle nostre difficoltà. Questa è una lotta per tutta la Sardegna: il Tyrrhenian link è la ciabatta di tutta una serie di impianti, e di fatto la punta di diamante della speculazione energetica».

Le ragioni

I motivi della protesta sono quelli di cui si parla da mesi. «Gli stessi evidenziati nel ricorso al Capo dello Stato», sottolinea Corda. «Prima di tutto si sta intaccando la memoria storica di Su Pardu, non si sta tenendo conto del potenziale valore archeologico della zona. E soprattutto non tolleriamo l’arroganza di Terna che continua ad operare senza quella consultazione popolare obbligatoria per legge».

Le speranze

In prima linea c’è da sempre la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla. «È da un anno ormai che mi occupo di questa situazione, insieme al comitato e in Consiglio», ricorda, «e finalmente intravedo uno spiraglio di luce. In tanti stanno sposando la nostra mobilitazione, e le istituzioni iniziano ad ascoltare le preoccupazioni dei selargini».

E prosegue: «Fanno ben sperare anche le ultime dichiarazioni della nuova governatrice della Sardegna Alessandra Todde sul caso Tyrrhenian link a Selargius: questo conferma quanto i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni abbiano un fondamento, e che il nostro lavoro di approfondimento e sensibilizzazione è servito».

Nella delegazione ricevuta in Prefettura c’era anche Floriana Cubeddu, residente in campagna e imprenditrice agricola insieme al marito. «Abitiamo a qualche metro di distanza da dove vogliono costruire le nuove centrali», dice, «ma siamo molto preoccupati che possano acquistare anche i terreni intorno a noi per piazzare pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo. Abbiamo lavorato tanto per preservare la campagna e valorizzarla, non possono arrivare qui e distruggerla».

