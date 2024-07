No Tyrrhenian Link, protesta in piazza Santa Maria 

Le magliette gialle, simbolo della protesta ieri sono rimaste piegate.

Per l’assemblea pubblica in piazza Santa Maria le porta voci e altri membri dei Comitati No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius hanno scelto di vestirsi di nero. «Perché giovedì in consiglio comunale a Quartu è morta la democrazia. Perché ci è stato negato un consiglio comunale aperto per informare la cittadinanza di quello che sta succedendo».

Sono poco meno di un centinaio le persone che si sono radunate all’incrocio con viale Colombo per l’assemblea annunciata già nei giorni scorsi. A prendere la parola sono, come sempre, Giulia Lai e Maria Paola Murgia per il Comitato di Quartu e Rita Corda e Francesca Olla per quello di Selargius. «Riprendiamo a fare politica in piazza», dicono, «credevamo di essere in un Comune dove la democrazia non fosse messa in discussione e invece abbiamo costatato che non è così». Siamo qui ancora una volta, «per informare la cittadinanza di quali danni farà quel cavo che approderà a Terra Mala. È importante che si sappia che in tantissimi terreni sarà imposta una servitù di cavidotto». Poi il riferimento al sindaco, «che ci ha negato un confronto. L’altro giorno ci hanno persino chiesto se avevamo oggetti contundenti prima di farci entrare in aula».

