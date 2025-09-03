No Tyrrhenian link: «La Giunta regionale dimentica Selargius» 

«La governatrice Todde si è fermata a Mogorella e dimentica Selargius». Il comitato No Tyrrhenian link di Selargius interviene dopo l’annuncio della Regione sul ricorso al Tar contro l’autorizzazione per l’impianto di batterie a Mogorella, e ricorda tutti i progetti piombati nella campagna oltre la 554 - oltre al doppio cavo elettrico sottomarino che Terna sta iniziando a posizionare partendo dalla costa quartese per poi arrivare a Selargius con due mega centrali da realizzare.

Gli attivisti - guidati da Agostino Atzeni, referente del comitato - partono dalle recenti dichiarazione dall’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi: «La Sardegna ha il dovere di difendere i propri paesaggi e il diritto delle comunità locali a decidere come conciliare sviluppo e sostenibilità». Perché - chiede il comitato - «su Selargius non ha applicato lo stesso dovere? Perché su Selargius il diritto delle comunità locali è stato stracciato? Perché Todde in campagna elettorale dichiarò che Terna ha agito prepotentemente, ma una volta seduta in poltrona si è dimenticata?». Poi l’elenco di impianti Bess - alcuni localizzati nei Comuni vicini di Quartucciu e Settimo - che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione già compromessa della campagna selargina. Ci sono anche il parco eolico offshore Nora Vento che toccherà Selargius, altri due collegamenti simili, e quelli legati all’eolico selvaggio annunciato a Sinnai e Maracalagonis da sempre contestato da cittadini e istituzioni locali. E poi c’è il Sardinian link che in tanti guardano con preoccupazione. «La Regione discrimina i territori e non muove un dito contro la devastazione selargina, non lo ha fatto contro il Tyrrhenian link, contro il Sardinian link, i numerosi impianti di batterie e tutti i collegamenti vari da impianti eolici e offshore», dicono gli attivisti. «Alcuni progetti sono in conferenza di servizi, per cui la Regione potrebbe opporsi senza aspettare l'approvazione del Ministero».

Sul ricorso al Tar annunciato pochi giorni fa contro l’impianto di Mogorella interviene anche il referente del comitato selargino Agostino Atzeni: «Lo stesso deve essere fatto in difesa di Selargius e di tutta la Sardegna, dalla Gallura al Sulcis». E aggiunge: «È necessario ritornare alla regola statutaria che assegna alla Regione le sorti dei propri territori», propone Atzeni, «e alle comunità locali gli adempimenti sui piani urbanistici, vituperati da Terna in primis che deve essere ridimensionata perlomeno ad ente esclusivamente strumentale, non di direzione delle politiche energetiche».

