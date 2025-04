No Tyrrhenian link in piazza: «Il progetto va bloccato» 

I No Tyrrhenian link di Selargius non mollano. “Il progetto di Terna va bloccato”, l’appello lanciato per l’ennesima volta ieri mattina durante il sit-in organizzato sotto il Comune da un gruppo di attivisti. Striscione e magliette gialle d’ordinanza al seguito, diventati il simbolo dei contrari al doppio cavo elettrico che porterà due mega centrali nella campagna selargina, sempre più convinti che il progetto non porti nessun beneficio per la Sardegna, ma anche che qualcosa per fermare i lavori si possa ancora fare.

In prima linea Rita Corda, portavoce di uno dei due comitati attivi in città. «Terna è arrivata a Selargius con prepotenza, ha sradicato ulivi, vigneti», ricorda nel suo intervento in piazza Cellarium, «a danno di tanti agricoltori che sono le vere vittime di tutta questa speculazione energetica in corso nella nostra campagna. Siamo preoccupati», dice ancora, «c’è una relazione dell’agronomo che parla di gravi rischi per la salute di chi vive e lavora nell’agro, non possiamo consentire tutto questo». Poi il riferimento alla cabina primaria dell’Enel, localizzata sempre nell’agro di Selargius. «Sorgerà al posto dell’unica azienda agricola biologica presente in città, e nonostante il no del Consiglio comunale alla costruzione, la Città metropolitana ha dato parere positivo», ribadisce Corda, «il Comune però può presentare ricorso al Tar».

Fra i presenti, Giacomo Meloni, segretario della Confederazione sindacale sarda: «Il Tyrrhenian link è un mostro che non porta nessun beneficio, chi sostiene il contrario dice falsità. C’è anche chi dice che questa battaglia non può essere vinta, non è vero, nonostante gli espropri e i lavori in corso siamo ancora in tempo per fermare tutto. Terna sta invadendo la Sardegna, e per noi sardi non ci sarà nessun vantaggio: serve una presa di posizione della governatrice Todde che è stata eletta per difendere la nostra Isola, deve cacciare via gli speculatori e fermare quest’invasione».

Dal sindaco

A fine mattina il vertice nel palazzo comunale con il sindaco Gigi Concu, la sua vice Gabriella Mameli e il presidente del Consiglio Tonino Melis, presente anche l’assessora all’Agricoltura Rita Ragatzu. «Abbiamo fatto tutti i passi legali che si potevano fare», le parole del sindaco durante il confronto nel suo ufficio. Dal ricorso al Capo dello Stato alla richiesta di sospensiva dell’autorizzazione ministeriale. “Di recente il nostro ufficio tecnico ha anche inoltrato al ministero una richiesta di integrazioni, compreso uno studio scientifico per quanto riguarda l’impatto elettromagnetico», dice, per poi aggiungere: «La difesa del territorio è una priorità anche per noi che governiamo, per questo continueremo a mettere in campo qualsiasi azione a tutela della città».

