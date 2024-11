No Tyrrhenian link in allarme: «Preparano altri espropri» 

In piazza per protestare contro lo sgombero del presidio degli ulivi, spazzato via la scorsa settimana. Semplici cittadini, sindacalisti e attivisti si sono dati appuntamento ieri sotto il Municipio di Selargius per un sit-in contro l’azione di Terna nel territorio comunale oltre la 554, lì dove è previsto il punto d’approdo del Tyrrhenian link – il cavidotto che collegherà la Sicilia e la Sardegna – con due nuove stazioni elettriche. «Una manifestazione senza etichette d’appartenenza, questa è una lotta che deve unire tutti in difesa del nostro territorio», le parole di Rita Corda.

Una cinquantina di persone, alcuni arrivati da Iglesias, altri da Nuraxi Figus: «Vi siamo vicini, la vostra lotta è la nostra lotta. Combattiamo uniti contro chi vuole devastare la nostra Isola, e contro le istituzioni che non tutelano i cittadini». Presenti anche alcuni del comitato dei No Tyrrhenian link di Quartu. «Abbiamo organizzato questo sit-in come risposta all’azione colonizzatrice di Terna a danno della Sardegna», dice ancora Corda. «Un’azione che va avanti nel silenzio del sindaco e delle istituzioni, locali, metropolitane e regionali. La politica deve intervenire contro questo scempio, perché Selargius e l’Isola non hanno bisogno del Tyrrhenian link».

È ancora vivo il ricordo del 20 novembre, una giornata iniziata con l’arrivo delle ruspe la mattina presto nella campagna selargina, scortate da decine di poliziotti coordinati dalla Digos che hanno eseguito un ordine di sequestro preventivo dell'area - trasformata da cinque mesi in presidio contro il progetto - come disposto dal Tribunale.

Intanto i comitati locali, con il supporto degli attivisti che da mesi lottano contro la speculazione energetica, si preparano per i prossimi espropri previsti - dicono - per la prossima settimana. Fra i terreni coinvolti ci sono anche quelli dove è nato tempo fa il presidio Sa Barracca, a Su Padru. La mobilitazione è ancora da decidere nei dettagli, ma di sicuro i No Tyrrhenian link si stanno preparando per una tre giorni di presidio della zona e cercare di fermare l’esproprio esecutivo: «Dal 4 dicembre saremo lì, dove Terna vuole cementificare vigne e uliveti, contro la speculazione energetica e per difendere le nostre terre».

