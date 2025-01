No Tyrrhenian link, il fuoco distrugge il quartier generale del comitato: «Ma non riusciranno a intimidirci» 

Era diventato il simbolo della battaglia contro il Tyrrhenian link nelle campagne di Selargius, lì dove Terna vuole realizzare due centrali elettriche - collegate al doppio cavo sottomarino fra Sardegna e Sicilia - spazzando via distese di verde e terreni agricoli in parte coltivati. Il primo presidio nato oltre un anno fa contro la speculazione energetica nel territorio, e l’ultimo rimasto dopo lo sgombero di quello che era stato ribattezzato la “rivolta degli ulivi”. La piccola casa in legno di Su Padru è stata bruciata alcune notti fa, «ridotta in cenere», dice Matteo Pedditzi, uno dei più attivi del presidio, «ma noi non ci arrendiamo, ricostruiremo tutto e continueremo la lotta più forti di prima».

La scoperta

A notare la distesa di cenere al posto della piccola struttura costruita nei terreni sotto esproprio, è stato un gruppo di attivisti domenica sera di rientro dall’iniziativa contro la speculazione energetica organizzata nel fine settimana a Uta. «Sa barracca de su Padru è stata bruciata da mano anonima ma non troppo», la denuncia sui social fatta girare poi nelle chat dei vari comitati isolani. «La mano meschina di qualche venduto ha fatto il suo dovere. I mandanti sono evidenti e questo ci basta», dicono. «In un escalation di tensione che ha portato ad una militarizzazione delle campagne, denunce, espropri, distruggere un presidio di lotta ne è la degna conclusione. Il profitto ad ogni costo», aggiungono, «non tollera ostacoli e non esita a fare terra bruciata là dove qualcuno esprima un’idea diversa sul proprio territorio. Di certo non ci fermano così, lotteremo ancora con più determinazione».

Nessuno vuole sbilanciarsi sui possibili responsabili, a parte un generico «vigliacchi». L’obiettivo ora è ricostruire tutto dopo la pulizia dell’area iniziata ieri stesso. Un gruppo di sostenitori del comitato si è dato appuntamento già dalla mattina, tutti armati di guanti, zappe e rastrelli per rimuovere i resti di quel rogo che ha lasciato in piedi solo i quattro pali portanti della baracca in legno che ha resistito al tentativo di sgombero lo scorso dicembre, oltre a qualche sedia semidistrutta dalle fiamme. «Questo è diventato il punto di riferimento della battaglia contro il Tyrrhenian link e la speculazione energetica nell’Isola, qui abbiamo organizzato tante iniziative, compreso il mercato contadino che continueremo a fare», ricorda Pedditzi. «Ci vogliono intimidire, ma non ci riusciranno», il commento di Alessandro Cao, fra i primi ad arrivare a Su Padru dopo l’incendio. Insieme a loro qualche aiutante arrivato da fuori Selargius, e l’attivista del comitato cittadino Maria Laconi: «Un atto vile che però non ci scoraggia, compreremo il materiale necessario e ricostruiremo tutto. E soprattutto continueremo a combattere contro chi vuole distruggere il nostro agro».

La linea

Nessuna denuncia formale, almeno per ora. La linea comune dei comitati contrari è proseguire con determinazione la lotta. «Puoi bruciare una baracca, puoi estirpare gli ulivi, ma non puoi eliminare la resistenza, la nostra voglia di combattere in difesa della nostra terra», ribadiscono gli attivisti. Con loro c’è anche la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla: «Un attacco ignobile e violento di fronte a una protesta che è sempre stata pacifica e legittima», dice, «la politica locale non può più tacere».

RIPRODUZIONE RISERVATA