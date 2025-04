No Tyrrhenian link, chiesto un nuovo incontro al Prefetto 

Dopo i ricorsi e la richiesta di sospensiva, c’è un nuovo tentativo di incontro col Prefetto con la speranza si possa ancora bloccare tutto, o quantomeno frenare l’iter che procede spedito verso l’avvio ufficiale dei lavori nell’agro di Selargius. A chiederlo è Rita Corda, portavoce di uno dei due comitati No Tyrrhenian link nati in città in difesa del territorio e contro la speculazione energetica.

Nella richiesta di incontro indirizzata prima di Pasqua al Prefetto di Cagliari, Corda ricorda le iniziative portate avanti negli ultimi due anni contro il progetto di Terna, il doppio cavo che dalla costa quartese ha come approdo finale la campagna di Selargius, con due mega stazioni elettriche. «Ad oggi non c’è stato alcun pronunciamento del Consiglio di Stato, mentre al precedente ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal Comune di Selargius ha fatto seguito, sempre per conto del Municipio, la richiesta di sospensiva dell’autorizzazione governativa per i gravi danni alla salute pubblica, che deriverebbero dalla creazione di campi elettromagnetici con la costruzione delle stazioni elettriche del Tyrrhenian link».

Nel documento, Corda fa riferimento anche al progetto della cabina primaria Enel, sempre nell’agro: «Di recente il responsabile dell’ufficio Ambiente della Città metropolitana ha autorizzato la costruzione nei terreni di un’azienda di agricoltura biologica certificata, nonostante il no all’unanimità del Consiglio comunale di Selargius: come può il parere di un ufficio amministrativo prevalere sulla volontà del Consiglio, organo rappresentativo della comunità?». Temi e interrogativi che Corda spera di poter discutere col Prefetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA