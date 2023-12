No Tyrrhenian link, blitz in Consiglio 

Nuova manifestazione dei No Tyrrhenian link nel Consiglio comunale di Selargius. Un gruppo di trenta persone ha interrotto la riunione in corso ieri sera, accompagnati dall’ambientalista Angelo Cremone, con tanto di cartello: “La terra è dignità dei luoghi e delle persone che vivono nei luoghi. Storia e cultura della propria comunità, paesaggio ereditato dai figli e ad essi deve andare”.

L’ennesima protesta portata in Municipio, con la sala consiliare occupata per qualche minuto, stavolta conclusa con un confronto insieme al sindaco Gigi Concu che ha assicurato l’impegno nell’interesse di Selargius e del suo agro: a partire dall’affidamento ad un legale per valutare il ricorso al presidente della Repubblica, ma si sta valutando anche la nomina di archeologo, insieme alla Sovrintendenza, per uno studio dettagliato della zona dove dovranno sorgere le due stazioni elettriche contestate.

