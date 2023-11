“No Tyrrhenian link”, bagarre in Aula 

Parole grosse e urla contro il sindaco e i consiglieri «non selargini», seguiti da momenti di tensione durante il dibattito in Consiglio comunale. Protagonisti alcuni componenti del comitato No Tyrrhenian link, presenti nella sala consiliare del Municipio per protestare ancora una volta contro le due stazioni elettriche che Terna intende realizzare nella campagna di Selargius, mentre in Consiglio veniva discusso un ordine del giorno sulle comunità energetiche rinnovabili.

La protesta

«Non ce ne andiamo dall’agro, siamo gli ultimi selargini che lavorano in campagna, dove andiamo se ci togliete i nostri terreni?», ha ripeto Mariangela Gallus durante una breve incursione dal pubblico che ha costretto la vice presidente del Consiglio Chiara Contu a interrompere per qualche minuto il dibattito in aula. Poi le parole di altri componenti del comitato rivolte al sindaco e alla Giunta: «Dimettetevi e andate via».

L’incontro

Bagarre che segue di pochi giorni l’incontro del comitato con il sindaco, la Giunta e i capigruppo in Consiglio. Un incontro chiesto dai rappresentanti del No Tyrrhenian link per chiedere aggiornamenti dopo l’approvazione - lo scorso settembre - dell’ordine del giorno votato dall’assemblea civica di piazza Cellarium con cui si impegnava il sindaco sulla richiesta di revisione del progetto di Terna tramite la Regione. «Abbiamo chiesto per l’ennesima volta di difendere il nostro agro proponendo una localizzazione diversa per le due stazioni elettriche», riferiscono dal comitato dopo la riunione in Municipio.

La nota del sindaco

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci anche un incontro fra vertici del Comune e Terna, mentre la nota di richiesta di revisione del progetto - firmata dal sindaco Gigi Concu dopo l’impegno preso in Consiglio oltre due mesi fa - è partita da tempo, indirizzata al presidente della Regione, agli assessorati all’Industria e all’Ambiente, insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Terna. Nel documento si fa riferimento al fatto che a Selargius «è già presente una sottostazione elettrica in località Su Pardu, che ha comportato a suo tempo la sottrazione di suolo agricolo e la conseguente presenza di una fitta rete di cavi aerei dell’ata tensione. Inoltre, il piano urbanistico comunale entrato in vigore nel 2017 prevede delle nuove zone di espansione in vicinanza del tracciato del cavo di collegamento del Tyrrhenian link, certamente più idonee rispetto alla zona agricola».

L’ordine del giorno

Polemiche a parte, il Consiglio nell’ultima riunione ha votato - fra le altre cose - l’ordine del giorno proposto dal consigliere di minoranza Mario Tuveri che promuove le comunità energetiche rinnovabili come «strumenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e che rivestono un ruolo strategico per diffondere tra la popolazione la cultura della sostenibilità».

