No Tyrrhenian, il comitato torna alla carica 

I comitati No Tyrrhenian link di Selargius tornano alla carica contro il progetto di Terna che prevede nell’agro due centrali elettriche. «Infrastrutture selvagge che rischiano di cancellare la nostra campagna», denuncia Rita Corda in qualità di fondatrice del comitato in difesa del territorio. In un lungo comunicato parla anche della cabina primaria che l’Enel vuole costruire «nei terreni di un’azienda biologica certificata, nonostante il parere contrario del Consiglio comunale. Oltretutto c’è la pratica ferma in Città metropolitana sulla vasca di laminazione per proteggere Selargius dal rischio idrogeologico». Vasca, ricorda, «menzionata nel ricorso al Capo dello Stato presentato dal Comune, utile all’annullamento dell’autorizzazione stessa, e di cui si attendono gli esiti».

Grande preoccupazione inoltre suscitano le conseguenze sulla salute, e non sono state rese note quali azioni il sindaco abbia portato avanti. «Fatto molto importante alla luce della perizia dell’agronomo a supporto della sospensiva dell’autorizzazione al progetto», aggiunge Corda annunciando possibili «ulteriori iniziative di lotta e informazione».

Domenica spazio all’incontro organizzato dall’altro comitato No Tyrrhenian link di Selargius: “Il risveglio del popolo sardo contro il colonialismo”, alle 16 a Si ‘e Boi. Parleranno il portavoce Agostino Atzeni, l’archeologo Giovanni Ugas, lo studioso Carlo Desogus, Bustianu Cumpostu di Sardigna Natzione, Claudia Zuncheddu, Isde, e l’agronomo Maurizio Fadda. Moderatrice la consigliera comunale Francesca Olla.

RIPRODUZIONE RISERVATA