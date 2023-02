No Torres, così fa davvero male 

Siena 2

Siena (4-3-2-1) : Manni; Raimo (40’ st De Santis), Riccardi, Franco, Picchi (1’ st Collodel); Belloni, Leone, Verduci (25’ st Bearzotti); Frediani; Orlando (32’ st Petrelli), Di Santo. In panchina Berti, Ciurli, Motoc, Rizzo, Pacini, Rusnak. Allenatore Pagliuca.

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Lombardo (20’ pt Fabriani), Antonelli, Dametto, Girgi; Lora, Urso, Masala (42’ st Liviero); Saporiti; Ruocco (27’ pt Omoregbe), Scappini (42’ st Diakite). In panchina Garau, Carboni, Tesio, Pinna, Carminati, Gianola. Allenatore Sottili.

Arbitro : Gemelli di Messina.

Reti : 19’ pt Saporiti, 34’ pt Di Santo; 30’ st Scappini, 46’ st autogol Salvato.

Note: e spulsi il tecnico Pagliuca al 39’ pt per proteste e Liviero al 49’ st per proteste. Ammoniti Girgi, Masala, Franco, Riccardi, Raimo, Saporiti.

Siena. La fragilità della Torres nei finali di partita va corretta cambiando qualcosa in difesa. A Siena va in onda l’ennesima beffa: al 91’ su corner calciato da Di Santo clamorosa papera del portiere Salvato che smanaccia e si fa in pratica l’autogol. I toscani ringraziano per il 2-2 insperato, la squadra sassarese resta nel purgatorio del +4 sulla zona playout anziché portarsi a distanza di sicurezza. Il recupero della gara slittata la settimana scorsa dopo il lieve terremoto in Toscana è stata giocata da due formazioni rimaneggiate. Per la Torres erano assenti Lisai e gli infortunati Heinz, Campagna e Scotto. Senza contare gli effetti del virus gastrointestinale che hanno debilitato alcuni giocatori. I padroni di casa hanno dovuto rinunciare addirittura a sette giocatori, tra i quali il portiere Manni all’ultimo momento e il bomber Paloschi. Iellatissimi i sassaresi: prima della mezzora hanno perso per infortunio su contrasto prima il terzino Lombardo poi l’attaccante Ruocco.

La cronaca

Al 7’ Di Santo a sinistra converge e fa partire uno spiovente che supera Salvato e colpisce la traversa. La prima azione vera della Torres è per il gol: al 19’ Saporiti vince un contrasto a sinistra, si accentra e il suo rasoterra passa tra palo sinistro e portiere. Pericolo al 32’ quando Leone si gira e dal limite calcia basso cogliendo il palo destro. Il Siena pareggia al 34’: traversone da destra di Raimo e Di Santo a sinistra si trova da solo, con Lora in ritardo sulla chiusura della diagonale. Nel finale Picchi riceve smarcato e serve poi Di Santo a sinistra che non riesce a incrociare e manca la porta.

Il secondo tempo

La ripresa si apre col Siena vicino al gol: al 2’ traversone per Belloni che è libero in area piccola ma sulla conclusione ci mette una pezza Masala. Al 53’ Urso si procura la punizione che calcia: la palla rimbalza davanti al portiere che respinge. Al 75’ Saporiti (prestazione davvero buona) si procura una punizione a sinistra, batte Urso e Scappini svetta per il nuovo vantaggio. Al 91’ sul corner battuto da Di Santo papera di Salvato che si fa sfuggire la palla provocando l’autogol. Saltano i nervi al neo entrato Liviero, che si fa espellere per proteste.

