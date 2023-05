No, piccola Dalva così non è amore  L’incesto in un dramma che toglie il fiato 

Candidato nel 2022 all’European Film Award per la miglior rivelazione, il debutto sul grande schermo della regista belga Emmenuelle Nicot lascia senza fiato. Il suo “L’amore secondo Dalva” è il risultato di un processo coraggiosissimo, affrontato con una padronanza dei suoi elementi da far invidia ai cineasti più navigati.

Dalva è una ragazza ancora minorenne affidata al padre, che ha ha abusato ripetutamente di lei. Una volta scoperto il misfatto viene condotto agli arresti obbligando la giovane a trovare riparo presso una casa famiglia. Mentre si avviano le procedure penali, Dalva socializza coi nuovi compagni d’istituto e riallaccia i rapporti con la madre, ma il comportamento repulsivo della piccola - che non riconosce le violenze paterne - le provocheranno non poche difficoltà di adattamento. Il tema dell’incesto è qui affrontato con sorprendente cura, tanto che gli impulsi e gli stati d’animo della protagonista fungono organicamente da specchio alle problematiche esposte. Dalva vive il rapporto col padre in modo consenziente, cura il proprio corpo quasi fosse una donna d’alta classe e in assenza del genitore trasferisce il suo interesse nei confronti del tutore, un surrogato del padre a tutti gli effetti. Il film arriva dritto al bersaglio; dimostrandosi competente oltre che rispettoso nel peso delle argomentazioni non manca un solo istante di convincere.

La giovane Zelda Samson rapisce il cuore per la sua fragile innocenza, tutto il resto chiude mirabilmente il cerchio, in un opera che riesce nell’arduo compito di essere toccante strappando al contempo anche un sorriso (g.s.).