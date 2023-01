«No, non mi avranno mai» Morgan, magia senza regole  

Il suo essere artista è un concetto totalizzante, a tratti misterioso, sicuramente vissuto in modo unico. Fatto che sta Morgan, al secolo Marco Castoldi, non lascia di certo indifferenti e lo ha dimostrato ieri a Cagliari con i primi due concerti dei quattro in programma, al Bflat, club diretto da Marcotullio Coco in via del Pozzetto al Quartiere del Sole. In sala il pienone, oltre cento persone al primo set così come per il secondo e altrettante sono attese oggi per le due serate conclusive.

Morgan indossa un doppiopetto nero, capelli lunghi, si accende una sigaretta, sorseggia un bicchiere di moscato e apre le danze con la struggente “Cieli neri” realizzata all’epoca dei Bluvertigo. Si crea subito un dialogo intimo con i presenti, interpreta grandi classici come “When you’re smiling” di Frank Sinatra, “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, modifica i versi de “L’avvelenata” di Guccini punzecchiando Selvaggia Lucarelli, si emoziona nell’eseguire “Come mi vedono gli altri” di Luigi Tenco. in conclusione, tra il serio e il faceto afferma. «Non mi avranno mai, arriverò sino al governo. Ma state pure tranquilli: non quello italiano ma uno che nessuno immagina».

Nessuno, tranne lui. E proprio in questo sta la sua magia.

