“No Meloni Day”, violenze e scontri 

Venerdì caldo in trenta città italiane dove migliaia di studenti si sono riversati in piazza per il “No Meloni day”, sciopero nazionale organizzato dall’Unione degli Studenti, Link-Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. Slogan, cartelli, manichini bruciati, foto di ministri e della premier imbrattate di rosso, e scontri a Torino, dove venti poliziotti sono rimasti feriti. Insorge la presidente del Consiglio, che parla di «inaccettabili scene» e si augura che «certa politica smetta di proteggere o giustificare queste violenze e si unisca, senza ambiguità, nella condanna di episodi così gravi e indegni».

Il fantoccio bruciato

Alta tensione a Torino: nel corteo partito dalla stazione di Porta Susa era presente anche la componente pro-Pal. Centinaia di manifestanti, e alcuni hanno dato fuoco a un fantoccio con la foto del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, imbrattato bus e diversi monumenti. Venti agenti sono rimasti feriti, la maggior parte per lo scoppio di un ordigno rudimentale contenente un gas urticante. A Roma, davanti al ministero dell’Istruzione, gli studenti hanno imbrattato di vernice rossa i cartelli con i volti di Meloni e dei ministri Valditara e Bernini per simboleggiare «le mani sporche di sangue per il genocidio del popolo palestinese». “No Meloni day” anche a Milano, Napoli e tante altre città.

Dure reazioni

«A essere presi di mira», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «sono stati i palazzi delle Istituzioni e a essere aggrediti le forze di polizia schierate a loro difesa. Confido che possa giungere unanime la ferma condanna per quanto accaduto». Duro anche il ministro dell’Istruzione: «”Valditara a testa in giù”, urlavano. La scuola italiana non ha bisogno di replicanti degli estremisti degli anni ‘70». La segretaria del Pd Elly Schlein: «La violenza è intollerabile, come la strumentalizzazione politica della violenza che non dovrebbe fare nessuno, in particolare modo chi ha responsabilità di governo».

“Vogliamo potere”

Manifestazione pacifica a Cagliari dove un centinaio di ragazzi delle scuole superiori si è radunato in piazza Gramsci, sfilando in corteo per il centro fino a viale Trento, dove la mobilitazione si è conclusa con un sit-in sotto il palazzo della Regione. “Vogliamo potere”, lo slogan della protesta a cui hanno partecipato anche associazioni studentesche pacifiste e antimilitariste. «Vogliamo potere significa voler essere liberi dall’ingerenza del governo», dice il coordinatore di Uds Cagliari Michele Tatti. Tra cori e striscioni antifascisti e pro-Palestina, e aspre critiche al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni. Alla voce della protesta si sono unite anche rappresentanze di studenti universitari. «Aderiamo perché nonostante il disastroso stato delle strutture dell’ateneo, l’unica cosa che interessa al rettore è conservare gli accordi con le università israeliane», spiega Lucas Raggio della Rete degli Studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA