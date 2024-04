No Gudmundsson, no Barak al Cagliari 

È l'idolo dei tifosi del Genoa e quest'estate, secondo radio-mercato, potrebbe essere uno dei colpi dell'Inter scudettata. Ma già a gennaio Albert Gudmundsson avrebbe potuto fare il grande salto, in un'operazione che coinvolgeva anche il Cagliari. Perché l'islandese è stato davvero a un passo dal trasferimento alla Fiorentina, operazione che avrebbe dato il via libera alla cessione in Sardegna del centrocampista viola Antonin Barak. Il Cagliari aveva già l'ok del club viola e del giocatore, col contratto già firmato e solo da depositare in Lega. Ma il mancato passaggio di Gudmundsson alla Viola ha bloccato anche l'arrivo di Barak in rossoblù. Con l'islandese sempre più trascinatore (4 gol da gennaio) del Genoa e Barak diventato decisivo nel percorso in Conference dei toscani. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA