«No elemosina», edicolanti contro il Ctm 

«No elemosina», è lo slogan scelto dagli edicolanti che da una settimana protestano contro «i ridotti margini» di guadagno sulla vendita dei biglietti dei bus. Il 3,5% sui biglietti cartacei da 1,30 euro e il 4,5% su quelli ricaricabili. «Un’elemosina, appunto», dice Francesco Spano, presidente della Fenagi (la federazione nazionale giornalai della Confesercenti). Per protesta, gli edicolanti non stanno acquistando dal Ctm i carnet dei biglietti e in molte edicole trovarli è impossibile. «Su mille euro il nostro guadagno lordo e di 50 euro circa», aggiunge. Dai quali vanno tolti anche i costi delle commissioni bancari quando chi acquista il biglietto utilizza come metodo di pagamento il bancomat. «Chiederemo un incontro al Ctm per discutere insieme», dice Spano. Immediata la replica del Ctm: «L’aggio è commisurato al valore dei titoli di viaggio, che non è aumentato dal 2016. Per il biglietto da 90 minuti, per esempio, la tariffa è 1,30 euro, ancora tra le più basse d’Italia. L’azienda già da marzo 2021 ha incrementato le politiche commerciali: sono oltre 210 gli esercizi commerciali che vendono i titoli di viaggio e l’azienda sta andando verso la dematerializzazione dei biglietti. Il futuro prossimo è verso l’eliminazione del biglietto cartaceo per avere solo titoli di viaggio acquistabili con smartphone e tecnologia contactless con titoli ricaricabili». ( ma. mad. )

