No di Luis Enrique «Vuole la Premier» 

Napoli. La differenza odierna tra la Serie A e la Premier League è ben rappresentata, tra i tanti esempi utili, anche dalla risposta dell’allenatore spagnolo Luis Enrique all’offerta del Napoli: un «no» con poche possibilità di retromarcia riguardo la possibilità di prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dei neo campioni d’Italia.

Il tecnico, ex condottiero del Barcellona (una Champions vinta nel 2015) e della nazionale spagnola, ha ringraziato il presidente partenopeo Aurelio de Laurentiis per l’opportunità ma ha spiegato chiaramente di volersi cimentare, se possibile, col campionato inglese, il torneo calcistico numero uno al mondo.

«Luis Enrique è un grande tecnico ma noi competiamo con competizioni più attraenti della nostra», il commento del patron campano, che pur di avere “Lucho” era disposto a offrire un biennale da 10 milioni di euro lordi all’anno. Pochi gli spiragli per un cambio di rotta dell’ex campione, al quale il patron fa sapere, ironicamente, che «in Inghilterra non si mangia bene come a Napoli e aprendo la finestra la mattina vedrà la nebbia e non il golfo».

Il club dunque sarà costretto a guardare altrove, nella convinzione tuttavia che sarà necessario trovare un profilo adatto a guidare la squadra con lo scudetto sulla maglia. «Valutiamo una decina di tecnici per il 4-3-3, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo», ha aggiunto De Laurentiis, dando una chiara indicazione su quali siano le aspettative della società. Tra i nomi papabili ci sono quelli di Vincenzo Italiano, finalista di Conference League con la Fiorentina, di Thiago Motta (che molto bene ha fatto quest’anno col Bologna) e Sergio Conceiçao, oggi alla guida del Porto.

