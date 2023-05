No dell’imputato alla video conferenza 

«Il detenuto Claudio Dettori rifiuta di presenziare in videoconferenza». Dal carcere di Uta arriva, ieri in Corte d’assise d’appello a Sassari, la protesta del 26enne condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Antonio Fara, avvenuto il 22 aprile 2021. Il giovane non vuole assistere da remoto all’assegnazione della perizia psichiatrica al professor Paolo Milia.

Col diniego della videocall anche il dissenso, come riferito dall’avvocato Giuseppe Onorato, per la sua permanenza prolungata nella struttura cagliaritana dove è stato trasferito alcuni mesi fa. Il legale ha chiesto alla Corte di perorare la causa del ritorno di Dettori nella casa circondariale sassarese. Intanto il presidente ha disposto il rinvio per l’affidamento della perizia al 22 maggio, giornata in cui, come proposto dallo stesso Milia, avverrà anche il primo colloquio dello psichiatra con il detenuto. Entro 30 giorni saranno depositate le conclusioni. (e. fl.)

