No del Ministero al deposito Gnl a Cala Saccaia 

Sfuma all’orizzonte di Cala Saccaia, il deposito costiero di gas naturale liquido che avrebbe dovuto contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico della Gallura. Al centro del dibattito pubblico e politico, appoggiato dal sindaco, Settimo Nizzi, e contestato dalla minoranza in Consiglio comunale e da tanti cittadini per il suo impatto nel golfo e sulle attività esistenti, il progetto Enerclima 2050, firmato da Olbia Lng Terminal srl, è stato bocciato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Il terminal per il metano con un serbatoio di stoccaggio di Gnl da 40mila metri cubi da rifornire attraverso la spola di navi metaniere nel porto merci, inizialmente con frequenza mensile fino alla totale sostituzione del gas fossile importato con biometano locale, con annessa centrale elettrica da 180 megawatt e impianti di rigassificazione e di liquefazione, non ha superato la Valutazione di impatto ambientale. Dopo un iter durato due anni, il progetto Enerclima 2050, che nelle intenzioni della società mirava all'autonomia energetica del territorio attraverso la transizione per la produzione di energia da fonti fossili a quelle rinnovabili, incassa il parere negativo. «Mentre siamo stati selezionati tra i trenta progetti, in mezzo alle centinaia presentati, come esempio virtuoso per la transizione energetica da portare all'attenzione del convegno mondiale Global Energy Transition, apprendiamo che il ministero dell'Ambiente ha emesso il decreto con esito negativo», dice il padre del progetto, Antonio Nicotra. «Non siamo ancora a conoscenza delle motivazioni, una plausibile potrebbe essere derivante dall'osservazione depositata dall'Istituto superiore di sanità che si opponeva al progetto perché aggiungeva inquinamento a una zona già compromessa, senza però considerarne il contesto», conclude il responsabile di Enerclima 2050, che attende di leggere i contenuti del provvedimento per decidere se impugnare il provvedimento.

