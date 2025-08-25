No del Kirghizistan alla missione italiana, il corpo di Sinigaglia resterà a 7000 metri 

Aosta. Il corpo di Luca Sinigaglia rimarrà sul Pik Pobeda, in Kirghizistan, a quasi 7 mila metri di quota, nella grotta dove l’alpinista eroe si era rifugiato. Le autorità del Paese hanno revocato all’ultimo momento l’autorizzazione alla missione italiana che avrebbe dovuto riportare a valle le spoglie del quarantanovenne milanese. Sinigaglia è morto il 15 agosto, probabilmente a causa di un edema cerebrale, dopo aver tentato di soccorrere l’alpinista russa Natalia Nagovitsyna, bloccata sulla cresta terminale a causa di una brutta frattura. Nell’impossibilità di trasportarla a valle, le ha portato una tenda e del cibo perché potesse aspettare i soccorsi. Poi Luca - secondo una dettagliata ricostruzione della giornalista Anna Piunova, del sito Mountain.Ru - è sceso di qualche centinaia metri, al riparo, ed è morto. Un’iniezione di desametasone avrebbe forse potuto salvargli la vita, ma aveva lasciato il farmaco a Nagovitsyna.

