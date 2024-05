La settimana difficile di Donald Trump si chiude con uno schiaffo del figlio Barron, il più giovane, dietro al quale sembra esserci lo zampino dell’ex First Lady Melania. A causa di «impegni presi in precedenza», il diciottenne ha declinato l’invito a essere delegato della Florida alla convention repubblicana che si terrà a Milwaukee in luglio. Lo afferma una nota diffusa dallo staff di Melania Trump.