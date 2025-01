No del Csm alla separazione delle carriere 

Con 24 voti, compresi quelli di tutti i membri togati (oltre a due laici e due membri di diritto), il Csm ha approvato un parere particolarmente critico nei confronti della riforma della Giustizia contenuta nel disegno di legge costituzionale del governo, appena approdato alla Camera.

Secondo la proposta A, votata quindi a grande maggioranza, la separazione delle carriere «non trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale», non si capisce come «possa contribuire a migliorare qualità ed efficienza della giurisdizione». Un membro si è astenuto. La proposta B, che andava in un senso diverso, è stata votata da 4 consiglieri laici di centrodestra.

In Parlamento però la maggioranza accelera sulla separazione delle carriere e sventa il blitz di Forza Italia. Dopo la riunione tra il guardasigilli Carlo Nordio e il capogruppo di FI Paolo Barelli, rientra il tentativo di modificare il ddl escludendo i componenti laici del Csm dall’elezione con sorteggio, che sarebbe rimasta invece per i togati. I forzisti avevano ritirato il relativo emendamento. Nordio, spiega Fi in una nota, ha assicurato che le modalità di elezione dei componenti del Csm saranno trattate con una legge ordinaria successiva alla riforma. Perché ora il governo ha fretta e vorrebbe approvare il testo senza «perdere altro tempo» con modifiche «non concordate».

RIPRODUZIONE RISERVATA