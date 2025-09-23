No dei giudici: Chico Forti resta in cella 

Venezia. Enrico “Chico” Forti resta in carcere: il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Per i legali e la famiglia è una doccia fredda. Il 66enne trentino, condannato all’ergastolo nel 2000 negli Stati Uniti per l’omicidio dell’imprenditore Dale Pike, aveva presentato la richiesta nei giorni scorsi. Le sue speranze erano legate al fatto che il codice penale prevede di poter accedere all’istituto una volta scontati 26 anni di carcere, ciò che Forti ha fatto in larghissima misura negli Stati Uniti, che solo lo scorso anno hanno accettato di fargli espiare la pena in Italia.

«Motivazioni assurde»

Ora la difesa di Forti si preparano a fare ricorso: «L’istanza è stata presentata in quanto supportata da evidenze documentali tali da ritenere a nostro avviso sussistenti i presupposti per la concessione della liberazione condizionale, funzionale ad un reinserimento nella società», ha detto l’avvocato Alessandro Favazza, spiegando che Forti «in 26 anni di detenzione ha sempre dimostrato un corretto comportamento carcerario. Sottoporremo questa convinzione alla valutazione della Corte di Cassazione». Amaro il commento di Gianni Forti, zio dell’ex surfista: «Purtroppo la richiesta di libertà condizionale di Chico è stata rigettata con una serie di motivazioni assurde e inesistenti. Dobbiamo ricorrere in Cassazione e ci vorrà ancora molto tempo. Non sappiamo più che cosa fare. I tempi massimi sono stati superati da anni. Qualcuno lo odia al punto di volerlo vedere morire in carcere…».

Accolto da Meloni

A fine 2020 l’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annunciò l’accoglimento con riserva dell’istanza di Forti da parte del governatore della Florida Ron De Santis, che poi però interruppe la procedura per il trasferimento. Ad accoglierlo al suo rientro, nel maggio 2024, Forti trovò all’aeroporto militare di Pratica di Mare la premier Giorgia Meloni, che a marzo aveva annunciato l’autorizzazione al trasferimento dopo un confronto a Washington con l’allora presidente Joe Biden. In mezzo, l’accordo col giudice federale Usa per fargli scontare il resto della pena in Italia in base al diritto italiano.

