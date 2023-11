No dei fiorai al nuovo trasloco  nel cimitero monumentale 

Prima l’inaugurazione della nuova facciata del cimitero monumentale in via Marconi, poi il trasloco delle bancarelle. Dopo la conclusione dei lavori è imminente il trasferimento dei box dei fiorai che erano stati spostati provvisoriamente davanti all’ingresso principale della parte nuova. Un provvedimento che sta però creando malumori e proteste.

«Noi lì non vogliamo tornare» dice Rita Mattana, «se ci spostano non pagheremmo più l’ammontare di suolo pubblico che paghiamo qui per il semplice motivo che lì non passa nessuno. Siamo davvero arrabbiati». Elisabetta Asuni aggiunge: «Noi vorremmo restare qui perché davanti all’ingresso del cimitero monumentale non ci sono parcheggi quindi le persone non si fermeranno. Se realizzeranno le aree di sosta allora sarà un altro discorso ma per ora c’è il divieto. Quindi chiediamo che almeno ci lascino qui fino a quando non realizzeranno i parcheggi».

Luigi e Angelo Curreli sono i titolari di un altro box di fiori e anche loro hanno qualcosa da dire. «Davanti all’ingresso del cimitero monumentale non ci vogliamo tornare» dicono convinti, «o fanno i parcheggi come prima o non se ne parla perché non vedo perché noi dobbiamo avere un trattamento diverso dagli altri. Così non ci va bene. Tra altro vorremmo sapere che fine ha fatto quel progetto di fare dei gazebo per spostarci nello sterrato e metterci tutti insieme».

