No bipartisan al rigassificatore vicino alle case  

No al rigassificatore dietro le nostre case. Lo ribadiscono a gran voce gli abitanti del Villaggio pescatori nel corso di un dibattito pubblico che si è tenuto nel salone parrocchiale di Giorgino davanti a un centinaio di persone.

Dopo il recente via libera del Tar, che ha respinto il ricorso del Gruppo Grendi, il quale chiedeva lo stop al progetto di costruzione dell’impianto nel porto di Cagliari, i residenti insistono. «Non è pensabile mettere qui un rigassificatore», è la certezza di Mariano Strazzeri, presidente del Comitato Villaggio pescatori. «Da tempo siamo isolati, come sequestrati. Facciamo parte di Cagliari, ma non tutti se ne accorgono».

Il dibattito

Al dibattito non ha partecipato nessun rappresentante da Regione o Sardinia Lng, l’azienda che vuole costruire l'impianto. A parlare per il Comune è l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino: «Abbiamo un ruolo molto marginale sulla vicenda», segnala. «Dobbiamo capire le prospettive future in termini ambientali ed energetici: nel mio piccolo, in questi tre anni, ho puntato sulle energie rinnovabili come strada principale da seguire. La tecnologia che si propone è vetusta, con tempi di realizzazione molto lunghi. Confido in altre soluzioni, poi c’è già stato un confronto sull’ipotesi di spostare il sito altrove ma l’azienda non è molto d’accordo». Del tutto contrario il Gruppo Grendi: «Ci opporremo fino all’ultimo sul punto scelto, la banchina più utilizzata del Porto di Cagliari a 200 metri da una zona abitata. Se necessario ci incateneremo ai cancelli, sull’ubicazione siamo intransigenti», afferma il responsabile Antonio Musso. «Abbiamo segnalato problemi di sicurezza: la Regione prenda in mano la situazione», chiede il responsabile di Legambiente Sardegna Vincenzo Tiana. «La rete del gas della città metropolitana esiste già, serve 15.000 abitanti e parte da Macchiareddu».

Ad affiancare il Villaggio pescatori nella contrarietà al rigassificatore è il centrosinistra. Lungo l’intervento dell’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, ora consigliere regionale: «Avevamo manifestato un parere contrario come amministrazione comunale. Non vorrei che qualcuno avesse dato delle garanzie di intervento coi fondi del Pnrr a parziale copertura di un intervento che, senza fondi pubblici, sarebbe in perdita», avverte. «Confido si possa individuare almeno una postazione diversa del rigassificatore ma anche rivedere la strategia sul tema energetico della Sardegna», ha aggiunto la deputata Francesca Ghirra.