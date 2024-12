«No aree idonee in tutta l’Isola» 

Il mistero si infittisce. Tutta la Sardegna è ora tappezzata dagli striscioni e dalle scritte contro le aree idonee. L’azione per ora non è stata rivendicata, ma striscioni e scritte sono firmate da una R con i Quattro mori, che dovrebbe essere riconducile a un movimento spontaneo. Il nome? Rebellia, Resistenza sarda, che si batte contro l’assalto eolico, fotovoltaico e agrivoltaico all’Isola ma non solo.

Il blitz

L’altra notte gli attivisti hanno completato l’opera. In Gallura e nel Sassarese sono apparse le scritte su ponti, aiuole spartitraffico e piazzole di sosta ed emergenza. Soprattutto sulla Strada statale 131 Dcn, in prossimità dei centri abitati. Ma Rebellia ha adottato lo stesso marchio nella parte alta della Carlo Felice, verso il Sassarese: da Macomer, all’altezza di quasi tutti gli svincoli, si le bombolette spray e i lenzuoli già predisposti con le scritte di protesta hanno fatto la loro comparsa. A Marrubiu contro le aree idonee è stata dipinta la carreggiata.

Curiosità

La sigla Rebellia è apparsa in qualche pagina sui social, ma ancora non è stata rivendicata e i promotori non sono ancora usciti allo scoperto. Nella pagina “Democrazia sovrana e popolare” c’è scritto che «il popolo sardo non si ferma e continua a contrastare con una nuova iniziativa più che visibile la scellerata presa di posizione della Regione che, sorda ad ogni voce del popolo che si fregia di voler amministrare, sta portando avanti un proposito che di green non ha assolutamente nulla e, piuttosto, è votato alla cancellazione della reale identità della Sardegna».

Politica

Il fronte della protesta, dunque, si allarga a tutta la Sardegna. I principi della Pratobello 24 – la proposta di legge di iniziativa popolare che punta sull’Urbanistica e sulla specialità dell’Isola in materia per respingere l’assalto eolico e fotovoltaico – non sono stati presi in considerazione. La maggioranza del Campo largo ha preferito puntare su una norma ad hoc per le aree idonee che presto potrebbe subire il ricorso del Governo alla Consulta. La soluzione resta aperta e, in quel caso, gli attivisti sostengono che la Pratobello 24 sia pronta all’uso dell’amministrazione regionale. Del resto, la proposta di legge di iniziativa popolare, in due mesi, l’estate scorsa, ha radunato attorno a sé un movimento di pensiero che prescinde dalle posizioni politiche, riuscendo a mobilitare un popolo intero capace di raccogliere 211mila firme. Non risultano precedenti in materia di un risultato di queste proporzioni. E non a livello nazionale, ma europeo.

Fermento

In tantissimi centri, da nord a sud, imperversano i segni eloquenti di un fermento che sta assumendo dimensioni regionali. Il primo a far partire il segnale era stato il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della Pratobello 24, apponendo il cartello di aree non idonee in tutti gli ingressi del Comune barbaricino. «La Sardegna non è una servitù», aveva detto Mereu in quel frangente: «Le aree idonee non risolvono il problema».

