No all’offshore, Comuni uniti 

Un Consiglio comunale straordinario con tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni Nora-Bithia per dire un fermo no ad ogni tipo di speculazione sul territorio legata alle fonti rinnovabili. Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha organizzato un’assemblea pubblica per lunedì alle 19,30 per coinvolgere i cittadini nella battaglia intrapresa dalle amministrazioni locali contro gli assalti perpetrati da aziende che puntano a puntellare la costa di pale eoliche, o a trasformare i terreni agricoli del territorio in distese di pannelli fotovoltaici.

La scelta del luogo dell’incontro non è casuale: la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Domus de Maria e Teulada si terrà a Nora, un ambiente dall’inestimabile valore storico, archeologico e culturale. La stessa Nora scelta nelle scorse settimane dagli stilisti Dolce & Gabbana per presentare la loro nuova collezione ai clienti arrivati da tutto il mondo, e che rischia di essere violentata dalla presenza in mare di torri alte 300 metri.

«Siamo molto preoccupati, l’immagine del nostro territorio verrebbe deturpata per sempre se queste enormi torri venissero posizionate in mare – spiega Walter Cabasino -, ci hanno detto che a 12 miglia la loro presenza non sarebbe così impattante, noi siamo convinti del contrario. Il mare e il suolo non sono beni negoziabili, abbiamo speso milioni di euro di fondi Pnrr per valorizzare gli aspetti naturalistici del nostro territorio, ci batteremo per respingere ogni forma di speculazione: ci riuniremo a Nora per rispondere a chi, in spregio alla storia di questo luogo, ha deciso di dare questo nome ai due progetti offshore».

Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, sottolinea l’importanza di evitare di compromettere ulteriormente un territorio che in passato ha già sacrificato parte del suo suolo. Villa San Pietro non ha coste da difendere, ma la sindaca, Marina Madeddu, spiega che quella contro i progetti selvaggi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili è una battaglia di tutti.

Chiude Concetta Spada, presidente dell’Unione dei Comuni e sindaca di Domus de Maria: «Siamo stati i primi, attraverso un’azione legale, a respingere l’idea di una società arrivata da fuori di realizzare un parco offshore a largo di Capo Spartivento. Questa battaglia si combatte in più tavoli, serve l’unità di tutti per respingere l’assalto». (i. m.)

