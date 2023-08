«No all’odio politico e ai muri sui migranti»  

«La Costituzione nasce per superare, per espellere l'odio come misura dei rapporti umani. Quell'odio che la civiltà umana ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone, sanzionandone i comportamenti, creando così le basi delle regole della nostra convivenza». Torna il presidente della Repubblica e, dopo la pausa estiva, si fa sentire dopo aver metabolizzato le tensioni che slabbrano il tessuto sociale. Sergio Mattarella riparte dal meeting di Comunione e liberazione a Rimini.

Rifiuto del fascismo

Basta odio, distinzioni di etnie, attacchi ai diversi dimenticando la composizione plurale disegnata dai padri costituenti. Il presidente si allaccia al tema del meeting per parlare di «amicizia». Mattarella ricorda gli orrori del fascismo, non solo perché sorpreso di come parte dell'Italia debba chiudere i conti con quell'epoca di dittatura: lo fa per ricordare come fu un «difetto di sentimenti di solidarietà e di reciproca disponibilità» a portare il Paese nel baratro del ventennio fascista. E che questa memoria non debba essere negata lo dimostra anche con una seconda tappa dall'alto valore simbolico: una sosta ad Argenta per un omaggio alla tomba di don Minzoni, il sacerdote ucciso a bastonate da squadristi fascisti il 23 agosto 1923.

Rispetto delle diversità

La parte più politica del ragionamento è sulla Costituzione, che garantisce «il rispetto delle diversità» . Il presidente è stanco di assistere a «contrapposizioni ideologiche», a superate distinzioni «di caratteri etnici» e ancor più di quanti hanno la "pretesa di resuscitare anacronistici nazionalismi». Per Mattarella, «le identità plurali sono il valore di uno straordinario popolo, l'incontro di più etnie, consuetudini, esperienze, religioni; di apporto di idiomi per la nostra splendida lingua».

I migranti

Da queste basi sviluppa un'analisi sul dilagare dell'immigrazione clandestina. E il monito ha un sapore agrodolce per il Governo: «Occorre percorrere strade diverse. Se non se ne avverte il senso di fraternità umana, almeno per una miglior sicurezza», è secco. «I fenomeni migratori si affrontano per quel che sono: movimenti globali, che non sono cancellati da muri o barriere», scandisce. Fin qui l'agro. Poi riconosce, e lo fa da anni, che l'Italia da sola è impotente ad affrontare l'emergenza. E quindi passa al dolce: «Occorre un impegno concreto e costante dell'Ue e sostegno ai Paesi di origine dei flussi migratori».

