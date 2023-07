No allo stop del processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici 

La Procura di Tempio si mette di traverso e salta l’istanza per bloccare il processo Grillo. Ieri pomeriggio, dopo ore di confronto in aula, i giudici (collegio presieduto da Marco Contu) hanno respinto la richiesta di ripetizione di decine di deposizioni (praticamente tutti i testi sentiti nelle udienze del 2023).

L’istanza era di alcuni dei difensori dei quattro ragazzi (Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia) accusati di violenza sessuale di gruppo. I legali chiedevano la ripetizione degli atti, come conseguenza del cambio di composizione del collegio (il giudice Nicola Bonante, trasferito a Bari, rimpiazzato da Alessandro Cossu) ma la risposta è stata un no secco. Il Tribunale ha accolto le richieste del pm Gregorio Capasso, che ha insistito sulla necessità di non rallentare il dibattimento, anche per tutelare le persone coinvolte, a partire dalla vittima.

A margine dell’udienza è emersa un’altra circostanza destinata ad alimentare polemiche. I vertici del Tribunale di Tempio, da mesi, segnalano a tutti i livelli (Csm, ministero della Giustizia e Corte d’appello di Cagliari) le pesanti conseguenze del trasferimento del magistrato Nicola Bonante, per una trentina di grossi processi (tra cui quello di Ciro Grillo). Era stata presentata una richiesta di posticipare il trasferimento di Bonante, mai presa in considerazione. Bonante è anche componente del collegio in processi (fascicoli della Dda di Cagliari) su persone sottoposte a misure cautelari. La vice presidente del Tribunale, Caterina Interlandi, ha segnalato al Csm la questione.

Ieri sono state completate formalità sul deposito delle perizie. Il processo prosegue in autunno con le deposizioni delle presunte vittime degli abusi.

