«No allo sconto»: in bilico le nozze tra Lufthansa e Ita 

I contratti erano già stati tutti siglati, mancava soltanto la firma del Tesoro. Ma la richiesta di Lufthansa di uno sconto sul prezzo - sulla base delle clausole contrattuali - è arrivata senza avvisaglie e ha portato a un brusco stravolgimento. Le nozze fra Ita e il colosso dei cieli tedesco attraversano un nuovo stallo proprio all'ultimo passo dal closing. Questa volta la disputa è tutta sull'asse Roma-Francoforte, con Bruxelles che resta alla finestra in attesa di un piano finale che la squadra antitrust di Margrethe Vestager spera ancora di validare a novembre, entro la fine del suo mandato.

Il lavoro, viene assicurato da più parti, prosegue nella convinzione che sia interesse comune far decollare l'alleanza. Ma, dopo lo scontro nella notte, la fiducia reciproca sembra essersi sgretolata: tutta la discussione, è la posizione della compagnia tedesca, «si basa su elementi già presenti nell'accordo, nessuna novità», ma il tentativo di negoziare al ribasso è stato vissuto dal ministero dell’Economia come un affronto e per ricucire servirà tempo. Anche se la scadenza per consegnare i documenti all'Ue, fissata per lunedì 11 novembre, incombe.

Il blocco è arrivato come un fulmine a ciel sereno quando a Bruxelles si aspettava soltanto il plico con l'attuazione dei rimedi per non turbare l'equilibrio dei cieli già concordati nell'intesa celebrata il 3 luglio. I documenti - frutto anche di nuove trattative informali con l'Ue - includevano i contratti già siglati dall'accoppiata italo-tedesca e dalle rivali easyJet, Air France e Iag come parte dell'intesa per tutelare passeggeri e concorrenza sulle rotte a breve e lungo raggio considerate dall'Ue a rischio di monopolio e duopolio. Nessuno, in realtà, vorrebbe davvero far saltare l'operazione. E le rassicurazioni sono arrivate anche dal ministro Giancarlo Giorgetti, a Bruxelles per l'Ecofin, che ha confermato che la trattativa «è in corso».

