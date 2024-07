No all’iscrizione: oggi l’Olbia presenta il ricorso 

Olbia. Il destino dell’Olbia si deciderà nelle prossime ore. Ma gli ultras sono già partiti all’attacco collocando nei pressi dello stadio “Nespoli” striscioni contro la proprietà svizzera di SwissPro, l’ex presidente Alessandro Marino e il sindaco Settimo Nizzi.

Oggi, alle 14, scade il termine per la presentazione del ricorso contro la non ammissione alla Serie D affidato all’avvocato Eduardo Chiacchio, dopodiché partirà il conto alla rovescia per la sentenza della Covisod, attesa in settimana. Intanto i tifosi sono sfiduciati e arrabbiati, come è facile intuire dagli striscioni apparsi sulla cancellata della Curva Mare (“Swiss Poveri”), sulla balaustra delle case popolari vicino al “Nespoli” (“Marino Schettino”) e sul ponte con vista sullo stadio (“Primo cittadino olbiese, zero interessi zero interesse!”).

Dopo aver pagato stipendi arretrati, iscrizione e fideiussione, il club gallurese prova a riscattarsi ribaltando la sentenza di esclusione ma la ormai poca credibilità del presidente Guido Surace e soci è un brutto scoglio da superare. Chiacchio, un’istituzione in materia, dovrà superarsi per convincere Lnd e Figc che l’Olbia merita un’apertura di credito: le difficoltà nel far fronte al pagamento di quanto dovuto sono un pessimo biglietto da visita per chi deve stabilire la partecipazione a un torneo di una società che rischia di falsare la stagione.

Qualora le casse degli elvetici non fossero in grado di garantire stipendi e trasferte, per dire, le conseguenze sarebbero penalizzazioni in classifica e gare perse a tavolino. E stiamo parlando della stessa SwissPro che a novembre ha acquistato per un milione e mezzo di euro il 70 per cento dell’Olbia da Marino, Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu, ora soci di minoranza al 10 per cento. Per questo l’ex presidente è collocato sul banco degli imputati sia da Surace and company, che lo ritengono responsabile di «anomalie amministrative» e «debiti superiori a quelli emersi al closing», sia dai tifosi, che l’accusano di aver speculato sulla loro squadra del cuore vendendola a un gruppo di imbranati spiantati. A un mese dal via con la Coppa Italia Olbia non sa se giocherà in D, ma non sa neppure con quali mezzi finanziari, allenatore e squadra lo farà in caso di ammissione. Il tutto nel silenzio dell’amministrazione comunale.

