«No all’Irpef comunale». E lasciano l’Aula 

Sì all’addizionale Irpef comunale e all’istituzione della figura del presidente del Consiglio comunale. La svolta approvata dalla maggioranza politica di Senorbì non piace alla minoranza che ha abbandonato l’Aula in segno di protesta.

Lo scontro

«Il sindaco Alessandro Pireddu non ci ha coinvolto nelle scelte: prima tartassa i residenti, poi sperpera il denaro pubblico con la nomina del presidente», dicono Marco Melis, Cicci Mura, Fabio Boi e Marco Mura. Replica il primo cittadino: «Nessun salasso, si tratta di prelievi minimi stabiliti dalle nuove leggi nazionali a favore di un Comune modello che garantisce servizi di qualità a tutti i senorbiesi. Il presidente del Consiglio? Una decisione nata dalla volontà di coinvolgere sempre di più i giovani in Municipio».

La critica

Secondo la minoranza, di queste nuove tasse non se ne sentiva proprio bisogno: «La realtà è che molti cittadini di Senorbì, Arixi e Sisini stanno già affrontando difficoltà finanziarie, specialmente considerando il periodo di incertezza economica che stiamo attraversando. Questo nuovo aumento delle tasse rischia di mettere ulteriormente in difficoltà famiglie e imprese locali, e potrebbe avere ripercussioni negative sulla qualità della vita nella nostra comunità», argomentano dall’opposizione. Mura è ancora più caustico: «Eravamo favorevoli all’istituzione del presidente del Consiglio, ma vedendo che ancora prima di varare questa modifica si pensa a rimpinguare le casse con le tasse, non parteciperemo al voto: non vogliamo che il primo presidente dell’assemblea fosse ricordato come quello che prende lo stipendio grazie alle tasse che pagano i cittadini. Chiediamo di abbattere o dimezzare i compensi di consiglieri, sindaco e assessori».

Il sindaco

Il primo cittadino Pireddu tira avanti per la strada convinto delle scelte: «La fiscalità differenziata regionale approvata dal Governo ci impone certe scelte. Ma non siamo di fronte a un salasso per le famiglie: chi non arriva a 12mila euro di reddito annuo è esentato dal pagamento dell’Irpef comunale, la fascia dai 12 ai 15mila euro verserà 18 euro all’anno, quella tra i 15 e i 28 mila 98 euro, dai 28 ai 50mila 154 euro all’anno. Contiamo di incassare una somma tra i 250 e i 300mila euro che verranno utilizzati per garantire i servizi ai nostri concittadini. Chi abita a Senorbì può toccare con mano il nostro impegno, i risultati raggiunti dalla nostra amministrazione: il nostro paese è un cantiere aperto, stiamo migliorando strade, illuminazione, piazze, aree verdi, le scuole, dall’asilo nido all’istituto superiore. Chi vuole studiare può farlo a Senorbì, tant’è che siamo un paese in costante crescita demografica dove non si riesce a più a trovare una casa in affitto. Il presidente del Consiglio? Abbiamo scelto Luca Sirigu, il più giovane tra gli eletti, perché, a differenza di quanto è avvenuto in passato, vogliamo coinvolgere sempre più le nuove leve dando loro responsabilità importanti come dirigere i lavori in Aula. Andremo avanti su questa strada». (p. c.)

