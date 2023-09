No all’invasione eolica: «Siano Comuni e Regione a decidere sull’energia» 

«I Comuni e la Regione devono poter decidere quali siano i progetti strategici in materia energetica per il proprio territorio». L’ha ribadito ieri l’assessora all’Industria Anita Pili, padrona di casa al convegno “Tra normativa e sviluppo del territorio: quale futuro per l’energia” al quale hanno preso parte il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin (collegato in videoconferenza). l’assessore all’Ambiente Marco Porcu, i deputati Pietro Pittalis (Forza Italia) e Silvio Lai (Pd) e il presidente della commissione Via-Vas del ministero Massimiliano Atelli. Nei giorni scorsi, ha ricordato l’assessora, «il ministero ha trasmesso formalmente alla conferenza delle Regioni il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, documento che consentirà alle Regioni di poter legiferare in merito». Ad oggi, ha aggiunto, «sono oltre 700 le richieste avanzate di connessione a Terna, che si traducono in altrettante istanze di autorizzazione per l'installazione di impianti per produrre energia rinnovabile, come parchi eolici, fotovoltaici, eolico in mare, impianti a idrogeno». Secondo Pili, è importante dal punto di vista normativo che gli enti locali decidano quali siano i progetti strategici, «e oggi non è così, perché lo strumento normativo vigente non consente ai sindaci e alle Regioni di essere determinanti nella scelta. Su questo vogliamo lavorare, con l'obiettivo di garantire alle nostre comunità di essere protagoniste nei propri territori».

Il decreto

Da parte sua, il ministro ha chiarito che «la discussione sul decreto delle aree idonee rappresenta un passaggio delicato, che segue la trattativa con le Regioni, a partire dalla Sardegna. Si tratta di contemperare interessi tutti legittimi e meritevoli, ma i tempi sono brevi». Fratin ha anche detto che «oggi l'isola consuma ancora il 75% di energia prodotta da idrocarburi-gas e soprattutto carbone: occorre programmare un phase out dai combustibili che non comporti contrapposti sociali, attuando una transizione giusta e attenta, condivisa con i territori».

Su questo punto, Pittalis ha evidenziato che «la transizione ecologica deve essere, anche in Sardegna, governata, non si può fare seguendo un’ottica colonialistica: è venuto il momento di mettere un freno all’invasione delle pale eolica, a terra e a mare». Silvio Lai ha invece parlato della necessità di «velocizzare l’arrivo del metano, meglio se via Corsica».

Confartigianato

Di transizione energetica si discuterà anche da domani all’hotel Chia Laguna per la 19esima edizione nazionale della “Energy and transition school” di Confartigianato imprese sostenibili. Tra i relatori, il rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo persico Luigi Di Maio e l’ex presidente del Consiglio Mario Monti, oltre alla presidente di Confartigianato Sardegna Maria Amelia Lai.

